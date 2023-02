Krise i Nordkorea: Folk dør af sult

Søndag afholdt Nordkoreas leder, Kim Jong Un, et partimøde for at diskutere landbrugsudviklingen i landet, hvilket har ført til spekulationer, om Nordkorea mangler mad.

Det skriver flere medier herunder nyhedsbureauet AP.

Søndagens møde var nemlig specielt, fordi det normalt kun bliver afholdt 1-2 gange om året. Det er dog kun to måneder siden, det senest blev afholdt.

Og ifølge rapporter, der ikke kan bekræftes, er flere nordkoreanere døde af sult, skriver AP.

Desuden estimerer sydkoreanske eksperter, at Nordkorea mangler omkring en million tons korn, hvilket svarer til 20 procent af den årlige efterspørgsel.

Der er dog ikke indikationer på en massedød eller hungersnød i Nordkorea.

På partimødet blev der kun diskuteret landets landbrugsudvikling. Foto: KCNA/Ritzau Scanpix

Corona-konsekvenser

Manglen på mad menes at være forværret efter coronapandemien, hvor Nordkorea lukkede sine handelsforbindelser til Kina, der er deres vigtigste allierede og største økonomiske livline, for at skærme befolkningen for smitte.

Sidste år genåbnede Nordkorea dog en godstogsforbindelse til Kina og Rusland.

Men krigen mellem sidstnævnte og Ukraine har betydet, at de globale priser på mad, energi og gødning er skudt i vejret, som Nordkoreas landbrugsproduktion er stærkt afhængig af.

Formålet med søndagens partimøde var at analysere og gennemgå planer for at revolutionere landbruget i landet med 25 millioner indbyggere samt at identificere de akutte problemer, der skal løses.

Nordkorea har tidligere lidt hårdt af mangel på mad. I 1990'erne døde hundredtusindvis af nordkoreanere som følge af en alvorlig hungersnød.