Krisemilliarder på vej: Så meget får din by

Kastrup står øverst på listen over byområder, der indtil videre har fået mest i lønkompensation fra staten. Det afslører en analyse, som Ekstra Bladet lørdag har lavet af de nyeste støttedata fra Erhvervsstyrelsen.

Ved at kombinere data om de firmaer, som indtil 11. maj har fået over syv milliarder kroner i lønkompensation, med, hvor firmaerne ligger, kan man nemlig tegne et ret præcist billede af, hvor pengene ender. Og her er Kastrup altså topscorer.

Forklaringen er naturligvis, at landets største lufthavn ligger her, hvilket er med til at udløse over en kvart milliard kroner i lønkompensation i netop dette postnummer. Yderligere 155,9 millioner kroner har firmaer i området søgt om, så det samlede behov i Kastrup nu ligger på mere end 400 millioner kroner.

Disse brancher får mest

Kigger man på, hvordan lønkompensationen er fordelt på de enkelte branche, ligger luftfarten også højt. Det er dog fortsat restauranterne, der har fået og søgt de højeste beløb i corona-støtte.

Således har danske restaurationer allerede modtaget 576 millioner kroner i lønkompensation, ligesom der ligger ansøgninger for yderligere 97,5 millioner kroner og venter på en afgørelse. Herudover findes en række andre branchekoder som caféer, der kan lægges oven i beløbet.

Branchen er dog samtidig den, der har fået det største beløb afvist - nemlig 171,5 millioner kroner frem til 11. maj, hvor data er opgjort.

Også de praktiserende tandlæger, tøjforretninger og hoteller har fået meget store beløb godkendt til at dække de ansattes løn som følge af nedlukningen.

