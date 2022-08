Krisen eskalerer: Grusomme vintre venter

De kommende fem til ti vintre bliver 'forfærdelige', hvis ikke EU formår at reducere naturgaspriserne.

Sådan lyder advarslen fra Belgiens energiminister, Tinne Van der Straeten.

EU-landene bliver nødt til at fryse gaspriserne så hurtigt som muligt, siger hun.

'Der er et presserende behov for at indføre et europæisk prisloft', skriver energiministeren på Twitter.

El produceres ifølge Van der Straeten lige så billigt som sidste år, 'men sælges til rekordpriser'. Dermed insinuere hun også, at der er en kunstig kobling mellem de stigende naturgaspriser og elpriserne.

Energiministeren kalder derfor på en ny reform.

Priserne skal ned

Klangen er den samme som den, vi søndag hørte fra Østrigs kansler, Karl Nehammer.

- Elpriserne skal ned. Vi kan ikke lade Putin bestemme hver dag, lød det i en udtalelse.

Han kaldte på, at man fra EU's side frakoblede elpriserne fra de stigende gaspriser.

Hvordan det skulle kunne lade sig gøre, kom der ingen forklaring på, men det vil blive drøftet på det kommende EU energikrisemøde, lød det.

Ifølge kansleren er det allerede et løsningsforslag, der er blevet drøftet med nabolandene Tyskland og Tjekkiet.