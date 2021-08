Krisen fortsætter i Florida: - Hidtil uset omfang

Antallet af indlagte fortsætter med at stige i Florida. Nu bliver borgere bedt om at spare på vandet

Mens de danske myndigheder ser optimistisk på den nuværende covid-19-situation i Danmark, hvor en stor andel af befolkningen er vaccineret og relativt få smittede bliver indlagt, er situationen en helt anden i flere amerikanske stater.

En af de hårdest ramte stater er Florida, som stadig slås med med tårnhøje smittetal og hospitaler, der kæmper med det øgede pres fra covid-19-patienterne.

Statens har lige nu det højeste smittetryk i USA, og ifølge det amerikanske Centers for Disease Control and Prevention (CDC) er der i den forgangne uge registreret knap 700 smittede per 100.000 indbyggere. I Danmark er det tilsvarende tal lige over 100.

Flere hospitaler i staten beretter om indlæggelsestal, der langt overstiger de højeste tal fra pandemiens foreløbige højdepunkter i vinteren 2021..

I Orlando oplever man i byens største sundhedssystem lige nu, at der er over 1600 patienter indlagt - mere end dobbelt så meget som ved den seneste top i vinter.

- Dette er desværre en krise af et hidtil uset omfang, lyder det fra Vincent Hsu, der er administrerende direktør for infektionsforebyggelse og epidemiolog hos AdventHealth over for USA Today.

Orlando Health complex, der lige som flere andre steder i Florida er hårdt belastet af antallet af covid-19-patienter. Foto: Joe Skipper/Reuters/Ritzau Scanpix

Må spare på vandet

Krisen i Florida er lige nu så alvorlig, at myndighederne i Orlando har taget det usædvanlige skridt at bede borgerne om at spare på vandet.

Det skyldes, at man behandler vandet med flydende oxygen, inden det kommer ud til borgerne, men efterspørgslen på ilt er lige nu så stor på hospitalerne, at der er mindre ilt til rådighed til vandet.

Indbyggere bliver derfor opfordret til blandt andet at undlade at vande deres græsplæner og vaske deres biler for at spare på vandet, lyder det fra det lokale vandværk.

Lykkes det ikke indbyggerne at spare tilstrækkeligt på vandet, bliver det formentlig nødvendigt at koge vandet, fordi vandværkerne ikke kan behandle nok vand med ilt.

På trods af guvernør Joe DeSantis forbud mod at udstede maskepåbud, har flere distrikter valgt at trodse ordren og kræve at elever er iført masker for at begrænse smittespredningen. Foto: Marco Bello/Reuters/Ritzau Scanpix

Blankt udtryk

Mens hospitalerne kæmper med de hårdt ramte patienter, er flere læger frustrerede over, så få der er vaccineret i staten.

En af dem er Leonardo Alfonso, som roterer mellem to hospitaler i byen Jacksonville, hvor der er stor vaccineskepsis. Han fortæller, at han ofte spørger patienterne, om de er vaccinerede.

- Jeg får det her blanke udtryk, ligesom et rådyr, der bliver blændet af en forlygte, som om de ikke anser det for at være vigtigt, eller de undlod det bare, eller de troede, at de var unge og ved godt helbred, siger han til AP.

Godt 51 procent af befolkningen i Florida er færdigvaccineret. Det svarer til gennemsnittet for hele USA som helhed. Stater som Vermont og Massachusetts er i front med over 65 procent vaccinerede. Til sammenligning er det i Danmark knap 69 procent, der er færdigvaccineret.

I USA er der lige nu et dagligt coronarelateret dødstal på 3,12 per million indbyggere. I Danmark er det tal 0,17. I januar var det tal på omkring 10 i USA og godt 5 i Danmark.