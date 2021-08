Krisen i Afghanistan vil koste EU dyrt

Flygtningestrømmen fra Afghanistan lægger et pres på EU, som Tyrkiet vil bruge til at presse flere penge ud af EU

Situationen i Afghanistan vil ende med økonomiske konsekvenser for EU. Det mener både EU-parlamentarikere og ekspert.

- Tyrkiet kommer til at bruge det her i en økonomisk forhandling, siger ekspert i politiske forhold i Tyrkiet og forfatter til bogen 'Det Tyrkiet Der Splitter', Mathias Findalen, om krisen i Afghanistan.

I 2016 lavede EU en aftale med Tyrkiet om, at Tyrkiet skulle holde på de flygtninge og migranter, som søger mod EU den vej over. Til gengæld betaler EU tre milliarder euro til Tyrkiet og giver tyrkerne visumfrihed til EU-lande.

- Vi har jo indgået en pagt med djævlen, siger Morten Helveg Petersen, medlem af Europa-Parlamentet for Radikale Venstre.

Erdogan er presset

Ifølge Mathias Findalen er Tyrkiet i en helt anden situation nu, end da flygtningeaftalen blev lavet i 2016.

- Erdogan er langt mere presset. Både indenrigspolitisk og økonomisk. Det betyder, at han kan skaffe 'leverage', hvis der skal komme nye forhandlinger med EU.

Ifølge Mathias Findalen er Tyrkiets præsident, Recep Erdogan, presset, fordi landet står dårligt økonomisk, og fordi folkestemningen ikke vil have flere flygtninge til landet. I næste forhandling med EU har Tyrkiet derfor ikke meget at tabe. Det har EU til gengæld, hvis grænserne skal beskyttes.

Morten Helved (RV) og Peter Kofod (DF) er sjældent enige. Dog er de enige med hinanden i, at EU ikke er godt nok forberedt på den flygtningstrøm, som snart rammer EU-landene i forbindelse med Afghanistan. Foto: POLFOTO

Uholdbar aftale

Både Morten Helveg (R) og Peter Kofod, medlem af Europa Palamentet for Dansk Folkeparti, er enige med hinanden i, at flygtningeaftalen med Tyrkiet er udholdbar.

Men så holder enigheden for de to europaparlamentarikere heller ikke længere. Når det kommer til potentielle løsninger, synes Peter Kofod, at EU burde lukke grænserne fuldstændig. Det synes Morten Helveg ikke. Han mener i stedet, at EU skulle lave en fordelingsaftale EU-landene imellem.

- Men det kommer nok ikke til at ske, konstaterer Helveg.

Kaotisk EU

Hverken Helveg, Kofod eller Findalen har særlig meget tiltro til EU. Alle tre er enige i, at det højst sandsynligt ender med, at Tyrkiet vil genforhandle aftalen, hvorefter EU vil kaste flere penge efter problemet.

- Vi har ikke andre muligheder. Der er ikke nogen plan lige nu. Alt er kaos, lyder det fra Morten Helveg.

Det kan Peter Kofod nikke genkendende til. Ifølge ham har EU haft seks år siden seneste flygtningekrise til at forberede sig. Men det har de ikke formået.

- Kommissionen vil ikke indse problemet, uddyber Kofod.

Flygtning eller gæst

Mathias Findalen understreger, at Tyrkiet ikke kan bære flygtningeansvaret alene. Landet har blandt andet ikke ratificeret den flygtningekonvention, som giver folk på flugt krav på asyl.

- Det betyder, at man registreres som gæst og ikke som flygtning i landet, og derfor ikke tildeles nogle rettigheder i Tyrkiet. Afghanerne er en af de flygtningegrupper i Tyrkiet, som er nederst i hierakiet, hvad angår folk, der flygter og migrerer til landet.