Krisen rammer supermarkeder: Nu slukker de

Flere supermarkedskæder i Europa og Danmark må nu tage nye tiltag i brug for at mindske strømforbruget i en tid med tårnhøje energipriser

Er du også begyndt at tjekke energipriserne, når du skal vaske tøj eller tørretumble? Du trækker måske endda stikket til fjernsynet ud, når du ikke bruger det, så den røde prik ikke lyser døgnet rundt?

Energi er blevet rigtig dyrt, og det kan vi mærke herhjemme i lille Danmark, men de høje priser har faktisk ramt stort set hele Europa.

Og det er ikke kun private husstande, der prøver at spare på strømmen for at mindske elregningen - flere europæiske supermarkedskæder har også taget nye tiltag i brug for at spare, skriver Reuters.

1500 Spar-forretninger i Østrig har slukket lyset på facaderne, og Frankrigs største supermarkedskæde, Leclerc, har allerede advaret om, at de kan blive nødsaget til at skære i åbningstiderne for at håndtere strømafbrydelser.

Ifølge Dagbladet har Spanien også indført et forbud mod lys i butiksvinduer efter klokken 22. Samtidig skal de have en elektrisk skærm installeret i vinduet, der viser temperaturen indenfor.

Danmark følger trop

Også i Danmark er flere supermarkedskæder begyndt at spare på strømmen i forretningerne. Salling Group, der blandt andet omfatter Føtex, Bilka og Netto, har siden starten af 2022 skruet ned for ventilationssystemet,

- Helt overordnet er vi mere opmærksomme end nogensinde på, hvor vi kan optimere, og hvor vi kan skære ned i energiforbruget, siger pressechefen i Salling Group, Jacob Krogsgaard Nielsen.

- Når elpriserne er allerdyrest i løbet af dagen, slukker vi eksempelvis for ventilationsanlægget - alt afhængigt af om det selvfølgelig kan lade sig gøre.

Ud over det bliver lyset i forretningerne slukket om natten, forklarer han.

I Coop, der omfatter butikker som Fakta, Kvickly og Superbrugsen, er det i øjeblikket belysningen i forretningerne, der bliver skruet ned for.

- Vi prøver at slukke eller skrue ned for noget af lyset på de skæve tidspunkter i åbningstiderne eller måske de sidste timer inden lukketid, hvor der ikke er så mange kunder.

- Hvis man har held med det i 1000 butikker, så begynder det jo at batte, siger Nicki Pagh Børgesen, der er energichef hos Coop.

Coop tester også, om man kan skrue ned for ventilationen i butikkerne, forklarer han. En tiltag, som Salling Group allerede har indført.

