Kriseramt Tesla-chef afslører: Tager sovemedicin

Sovemedicin. Sover på fabrikken flere dage ad gangen. Kollegaer der frygter for hans helbred.

Elon Musk er såvel flamboyant, beundringsværdig og en succesfuld forretningsmand. Og nu er han også blevet interviewet af New York Times, hvor han i et sjældent interview sætter ord på den succes, som har bragt ham vidt. Men også på den arrogante side, der gennem den seneste tid har givet hans Tesla-mærke meget dårlig omtale.

- Dette års arbejde har været det sværeste og hårdeste i hele min karriere, siger Elon Musk til New York Times.

Twitter-udbrud

Erhvervsmanden har altid været meget frembrusende på Twitter og deler ofte sine tanker og meninger - koste hvad det vil.

Senest skabte det ramaskrig, da han i et tweet skrev, at han overvejede at afnotere Tesla fra børsen og købe aktier tilbage for 420 dollars stykket.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7. august 2018

En udmelding, som hans bestyrelsesmedlemmer ikke kendte til, og det endte da også med en skarp reprimande. Tidligere har også kaldt en britisk redningsdykker for pædofil i forbindelse med, at et thailandsk fodboldhold var fanget i en grotte, hvorfor han blev sablet ned af omverden, og til sidst måtte undskylde.

Elon Musk ville hjælpe med at redde drengene. Men han blev mødt af modstand, da flere mente, at det var et PR-stunt.

Arbejde eller familie

Siden 2001 har Elon Musk ikke haft en eneste fridag, og arbejdsugen kommer hurtigt op på 120 timer.

- Til tider forlader jeg ikke fabrikken (Teslas bilfabrik, red.) i tre til fire dage. Det går særligt ud over mine børn, fortæller han.

Forretningsmanden er derfor begyndt at tage sovemedicin for at sove om natten. Men flere af hans bestyrelsesmedlemmer frygter for hans helbred.

- Det er ofte en spørgsmål om reel søvn eller sovemedicin, siger Elon Musk.

På sin 47-årige fødselsdag tilbragte han 24 timer på kontoret. Uden venner og familie.

Han deltog også kun i to timer til hans brors bryllup i Spanien. Tesla-chefen var nemlig nødt til at rejse hjem til USA for at lancere firmaets nye bil: Tesla Model 3.

Her ses Tesla Model 3. Foto: AP

Fremtidsudsigter

Selvom Elon Musk har reflekteret over sit liv i interviewet med New York Times. Så viser han ikke tegn på at skrue ned for tempoen.

I øjebikket er han i gang med at pitche en idé til Los Angeles borgmester, om et muligt underjordisk selvkørende metro-system. Metro-systemet skal blive kørt af såkaldte 'hyperloop' toge, som kan transportere op til 16 pendlere af gangen og køre op til 240 kilometer i timen.

Tesla-chefen prøver derfor at ansætte en ekstra chef for at hjælpe ham med arbejdet.

- Hvis du kender en, som kan gøre et bedre job end mig, så kan de få jobbet, fortæller Elon Musk.