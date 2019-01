Kristen friskole dropper gudstjeneste på grund af kvindelig præst

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Den kristne friskole Jakobskolen i Risskov nord for Aarhus aflyste i december en julegudstjeneste på det lokale plejehjem, fordi den præst, der skulle forestå gudstjenesten, var en kvinde.

Den beslutning får hård kritik fra biskoppen i Aarhus og politikere på Christiansborg.

Det skriver Jyllands-Posten.

Forløbet bliver skitseret i en intern mail, som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af - sendt fra den kvindelige præst til Esben Thusgård, provst i Risskov Kirke.

Præsten forklarer her, at skolens sfo-kor havde givet tilsagn om deltagelse i et arrangement 11. december sidste år med gudstjeneste og koncert på plejehjemmet Hørgården i Risskov.

Men efter at "skoleleder har gjort hende (korets pædagog, red.) opmærksom på, at der er enkelte børn, der ikke må deltage i gudstjenester med kvindelige præster", meldte hele koret afbud, skriver præsten.

Problem

Biskoppen i Aarhus Stift Henrik Wigh-Poulsen kalder sagen "grotesk".

- Hvis man tror, at ens børn tager skade af at se en kvindelig præst, synes jeg, at man har et problem, siger han til Jyllands-Posten.

I en klage til Jakobskolens bestyrelse skriver Esben Thusgård, at forløbet for ham "ene og alene kan karakteriseres som det, det er: simpel kønsdiskrimination".

I efteråret 2017 besluttede et flertal af politikerne på Christiansborg at skærpe tilsynet med og kravene til de danske friskoler. Det skete, efter at blandt andet muslimske friskoler kom under anklage for at undergrave demokratiske værdier.

Lisbet Christoffersen, professor i religionsret på RUC, vurderer, at sagen fra Jakobskolen falder inden for formålet med stramningen af friskoleloven.

Hun forklarer, at forældre med afsæt i religionsfrihed kan kræve deres børn fritaget. Problemet er, at skolen har gjort den kønsbegrundede aflysning gældende for alle.

- Jeg er overbevist om, at hvis det var sket på en muslimsk friskole, havde der allerede været en sag, siger hun til Jyllands-Posten.

Kaj Markussen, der er skoleleder på Jakobskolen, beklager hændelsesforløbet, som han betegner som "en møgsag".

- Hvis jeg kunne gøre det om, ville jeg ikke aflyse arrangementet, siger han til Jyllands-Posten.