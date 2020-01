Kristen kirke: - Sex er kun for gifte, heteroseksuelle par

Sex er kun for gifte heteroseksuelle. Andet er simpelthen 'ikke i tråd med formål med mennesket'. Det er holdningen hos The Church of England, kan The Guardian berette.

Det sker som reaktion på de mange ægteskaber, der bliver indgået mellem folk af samme køn. Kirken ser sig nemlig nødsaget til at udstede en guide for at 'opretholde den standard, der bør være i civile ægteskaber samt at bekræfte værdien ved stærke, aseksuelle venskaber'.

Det er selvfølgelig ikke gået ubemærket hen. Mange inden for LGBT-miljøet, som også er medlem af kirken, føler sig ikke længere velkomne, erfarer The Guardian.

Også mange unge har taget afstand fra kirken netop på grund af den konservative holdning.

Linda Woodhead, som er professor inden for blandt andet religion ved Lancaster Universitet, kalder kirken for godt ude af trit med tidens ånd.

- Church of England kan ikke komme sig over sin fiksering af homoseksualitet, og det får kirken til at fremstå mere som en sekt og som noget, der ikke taler til langt størstedelen af særligt unge i dag.

Men ifølge Københavns Stift er det ikke en holdning, der bliver delt af de danske præster.

Fra dem lyder det, at 'der med sikkerhed er et flertal af danske præster, der støtter op om ægteskab mellem to af samme køn.'

I Danmark trådte loven omkring homoseksuelle vielser i kraft i juni 2012. Da blev Danmark det 12. land til at gøre det lovligt.

I England skete det samme i 2013.

Men den engelske kirke påskønner ikke ægteskab mellem to af samme køn. De kan dog gå med til forhold uden seksuel aktivitet, skriver det engelske medie.

