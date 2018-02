Kristen og vennerne scorer kassen: Metaldetektor gav et særligt bip

Man behøver ikke spille lotto for at falde over en million. Tre amatørarkæologer fra Gram i Sønderjylland fandt 830 gram vikingeguld, som nu har udløst en findeløn på 1.066.000 kroner, skriver TV Syd.

Kristen Dreiøe, der er en af de tre heldige entusiaster, husker tydeligt følelsen af at have fundet skatten.

- Det var utrolig dejligt at kunne dele den vilde oplevelse, det var at finde det her guld, med en masse andre mennesker, siger han til Ekstra Bladet.

Skinnet fra den sorte, jyske muld står stadig klart for hans indre øje.

- Det er jo det, der er så vildt ved guld. Det forandrer sig ikke over tid. Det ser ud, som da det blev lagt ned i jorden for 1100 år siden, siger Kristen Dreiøe.

Lyden af guld er ren

Det er ikke første gang, at Kristen Dreiøe har været med til at finde guld. Når metaldetektoren rammer jackpot, siger den ifølge ham en ganske særlig lyd.

- Første gang jeg fandt guld, var jeg så befippet, at jeg ikke lagde rigtig mærke til lyden. Jeg undersøgte tonen efterfølgende, som er tonearten G, hvilket jo er meget passende med 'G' for guld. Det er en meget ren lyd, siger han.

Men for Kristen Dreiøe og de andre amatørarkæologer handler det ikke om findelønnen, men betydningen af deres fund.

- Den største belønning for os er den glæde, som museet på Sønderskov har ud af alle de fund, vi har gjort. De har jo forskningsmateriale til de næste 10-20 år, siger han.

De tre amatørarkæologer, fra venstre til højre: Poul Nørgaard, Marie Larsen og Kristen Dreiøe, FOTO: Mare Larsen

Amatørarkæologerne kom på sporet af guldskatten, ved at være bevidste om, at der sidst blev fundet en guldhalskæde i 1911 på samme mark. Et koldt spor der førte til en brandvarm opdagelse.

- Først skal vi finde høstakken, og derefter kan vi begynde at tænke på, hvordan vi finder nålen. Der er det jo fantastisk, at være et team, siger Kristen Dreiøe.

