Kristen skole bortviser elev: Havde regnbue-trøje på

Moderen forsøgte at appellere til skolen om at ombestemme sig, men uden held

I Kentucky har den kristne privatskole Whitefield Academy valgt at bortvise 15-årige Kayla Alford for måden, hun fejrede sin 15-års fødselsdag på.

Det skriver en række amerikanske medier, herunder ABC News.

På Facebook lagde Kaylas mor, Kimberly, nemlig et billede op af sin datter iført en trøje med regnbue-mønster siddende ved en kage, der var udsmykket i alverdens farver.

I sidste uge modtog Kimberly Alford et brev fra skolen, hvori der stod, at Kayla ikke længere var elev på skolen.

- Da jeg ringede til rektoren efterfølgende for at diskutere det med ham, blev jeg følelsesladet, fortæller moderen til det amerikanske medie.

- Han fortalte mig, at trøjen og kagen bare repræsenterede Gay Pride. Da du så kagen, skulle du have afvist den, tilføjer hun.

Kimberly mistænker, at nogen har sendt billedet til skolen, men at det ikke var meningen at repræsentere LGBTQ-pride, selvom hendes datter kan lide alle slags mennesker.

Skolen forsvarer sig med, at det ifølge dem ikke var første gang, Kayla havde brudt med kodekset for elever på skolen, men at hun gentagne gange over de sidste to år har gjort netop det.

- Whitefield Academy er en kristen baseret skole med en 43 år lang tradition for at uddanne elever i de kristne værdier, skriver skolen til ABC News.

- Det ved alle forældre, hvis elever bliver skrevet op til skolen, skriver de ligeledes.

Kimberly Alford indrømmer dog, at hendes datter har haft svært ved at tilpasse sig de strenge regler på skolen.

Blandt andet blev hun straffet for at have en e-cigaret med i skolen.

- Hun føler sig dømt, siger moderen.

- Det sårer mig, fordi jeg ikke vil have hende til at vokse op og tro, at der er noget galt med hende, bare fordi hun går lidt sine egne veje.

Alford-familien har forsøgt at få skolen til at ombestemme sig uden held.

