Kristi himmelfartsdag: Her kan det blive 18 grader

Kristi himmelfartsdag nærmer sig, og flere danskere har formentlig taget en fridag fredag for at få en god, lang weekend.

Vejdirektoratet forventer heftig trafik over hele landet onsdag eftermiddag fra klokken 14-19, hvor det forventes, at mange bevæger sig ud på vejene for at komme i sommerhus.

Er du en af dem, der håber på masser af sol på Kristi himmelfartsdag, bliver du formentlig skuffet - medmindre du skal til Nordjylland. Her vil man mærke de varmeste temperaturer, lyder det fra DMI.

- Torsdag kommer der en del skyer og regn i den sydlige del af landet. Men det er også mulighed for sol. Temperaturerne vil ligge mellem 12-16 grader, men lokalt i Nordjylland kan vi ramme 18 grader, siger den vagthavende hos DMI, Frank Nielsen.

Når vi kommer til weekenden, bliver vejret en blandet landhandel med skyer, regn, en smule sol og hverken koldt eller varmt vejr.

- Fredag begynder med sol og lokale byger i de vestlige egne. Regnen vil hovedsagligt ramme Jylland. Lørdag bliver uden så meget sol, men der kan komme lidt solskin tidligt på dagen. Her bliver vejret bedst i den sydvestlige del af landet, siger Frank Nielsen.

Temperaturerne vil i weekenden ligge mellem 12-15 grader, men det vil formentlig ikke føles koldt, idet vinden aftager.

- Fælles for alle dagene er, at der ikke særlig meget vind. Det gør, at vejret opleves knap så koldt, siger Frank Nielsen.