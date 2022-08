Kristian Thulesen Dahl scorer kassen i sit nye job

Tidligere formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl får et større lønhop i sit nye job som direktør for Port of Aalborg

Der var ikke meget at grine af i den seneste tid som DF-formand, men Kristian Thulesen Dahl kan grine hele vejen til banken, efter han har skiftet Christiansborg ud med et job som havnedirektør i Aalborg.

Han har nemlig fordoblet sin grundløn ved at få jobbet i det kommunalt ejede havneselskab Port of Aalborg, hvor hans grundløn lander på 1.626.312 kr.

Det skriver Finans, der har fået indblik i hans løn gennem en aktindsigt.

Udover den høje grundløn kommer dertil et ferietillæg og arbejdsgiverbetalt pensionsordning på 10 pct., som Thulesen Dahl under 'visse omstændigheder' kan opnå ret til, skriver Finans.

Som menigt folketingsmedlem tjente Kristian Thulesen Dahl i omegnen af 800.000, mens han som DF-formand fik yderligere 308.000 kr.

Mens Thulesen Dahl havde svært ved at matche statsminister Mette Frederiksen (S) på magt, kan han med sit jobskifte nu matche hende på løn.

Statsministerens årlige vederlag er også omkring de 1,6 mio. kr. Samtidig tjener Thulesen Dahl også mere end Aalborgs socialdemokratiske borgmester, Thomas Kastrup Larsen.

Kristian Thulesen Dahls løn er i samme liga som sin forgænger på direktørposten, Claus Holstein, der nogenlunde hentede samme lønpose, da han besad posten.

Den tidligere DF-formand begyndte i sin nye stilling 1. august. Port of Aalborg er Danmarks største indlandshavn, hvorfor Kristian Thulesen Dahl står i spisen for en koncern, der har syv datterselskaber og beskæftiger 90 medarbejdere.

Port of Aalborg omsatte i 2021 for 239 mio. kr, mens der var sorte tal på bundlinjen med et resultat på 52 mio. kr. efter skat.

Ifølge Finans vil havnen investere et milliardbeløb, hvor ambitionen er at skabe over 5000 nye jobs i Aalborg Kommune.