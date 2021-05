Kristoffer Eriksen stopper som chefredaktør på Ekstra Bladet med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser han til avisen onsdag, efter at det er blevet meldt ud, at nuværende politisk redaktør på B.T. Henrik Qvortrup skal være ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet.

- Jeg synes selvfølgelig, at det er rigtig trist, siger Kristoffer Eriksen.

- Det har været fantastisk at være på Ekstra Bladet, og det har muligvis været det sjoveste halvandet år i mit arbejdsliv.

- Jeg er enormt stolt af de resultater, vi har opnået sammen, som for eksempel etableringen af et mega-succesfuldt podcast-univers, en revolution af video, og at den undersøgende journalistik er blevet taget til nye højder, fortsætter han.

Sådan så det ud, da Kristoffer Eriksen meldte sin afsked til medarbejderne onsdag. Foto: Jan Sommer

Kristoffer Eriksen begrunder sin opsigelse med, at 'timingen er rigtig'.

- Nu er der en ny sherif i byen.

- Havde du planer om at stoppe uanset, eller skyldes det, at valget er faldet på Henrik Qvortrup?

- Jeg har intet personligt mod Qvortrup, som jeg kender og ønsker al held og lykke. Det er bare god timing.

- Så ville du være stoppet uanset?

- Jeg har lært fra politikerne, at man ikke skal besvare hypotetiske spørgsmål.

- Hvad skal du nu?

- Jeg regner med, at der kommer nyt i næste uge.

- Skal du være chef et andet sted?

- Det ved jeg ikke. Jeg er så heldig, at jeg kan spille på mange instrumenter.

