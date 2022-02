Kritik af forslaget fra KL - plejefamilierne skal være selvstændige

Forskning viser, at en stabil anbringelse hos en faglig dygtig plejefamilie giver gode resultater.

Det ved de også inde på Christiansborg.

Derfor var der bred enighed blandt folketingets partiet, da reformen Børnene Først i maj sidste år blev stemt igennem.

Reformen skal hjælpe udsatte børn og familier tidligere og bedre end i dag med et svimlende beløb på to milliarder kroner.

Det klapper de i hænderne over hos Plejefamiliernes Landsforening.

Dog er de uenige i den model, som politikerne har tænkt sig at aflønne plejefamilierne med.

Det er ikke godt nok, siger de.

To ud tre er utilfredse

Ifølge Plejefamiliernes Landsforeningen er to ud af tre plejefamilier er utilfredse med deres vederlag.

En af de ting, som bliver kritiseret, er, at vederlaget kan blive reguleret ned midt i anbringelsesperioden, og dermed står familierne og mister en del af deres indtægt.

Vederlaget bliver nemlig reguleret ned, hvis barnet bliver nemmere at have boende og sagens kompleksitet dermed falder.

- Inden for hvilke andre fag bliver der for eksempel taget i lønnen, hvis man er dygtig til sit arbejde?, spørger Inge Neander, konstitueret formand i Plejefamiliernes Landsforening.

Derfor arbejder Kommunernes Landsforening på at indføre et gennemsnitsvederlag, men heller ikke det mener Inge Neander er løsningen.

Inge Neander, konstitueret formand i Plejefamiliernes Landsforening. Privatfoto

- Hvad skal det være et gennemsnit af? Af hele barndommen eller af de år, som børnene er anbragt? Jeg har svært ved at se, hvordan man vil kunne regne sig frem til det gennemsnit. Mange gange er barnet jo kun anbragt i den sværeste og hårdeste periode i livet - og det kan jo være alt fra to, fem eller 10 år.

KL - det er den rigtige løsning

Ekstra Bladet har kontaktet Kommunernes Landsforening for at få en kommentar til kritikken fra Plejefamiliernes Landsforening.

Vi har fået følgende svar fra KL’s socialudvalg, Ulrik Wilbek (V):

- Det glæder jeg mig over, at det sidste år i Børnene Først-aftalen blev besluttet, at vi skal have en reform af plejefamilieområdet. Blandt andet er det meget positivt, at man i den forbindelse skal se på en ensartet og landsdækkende aflønningsmodel for plejefamilier.

Borgmester (V), Viborg Kommune, formand, KL's Socialudvalg. Foto: Ernst van Norde

- Vi er helt enige med plejefamilierne i, at det er vigtigt med en fast og gennemsigtig honorering. Sammen med kommunerne arbejder vi derfor også med at indføre den såkaldte ”gennemsnitsmodel”, som giver plejefamilier en fast og forudsigelig indtægt, men der er ikke en traditionel overenskomst på området på grund af plejefamiliernes særlige karakter.

- Vi har desuden sammen med plejefamilier og organisationer udarbejdet en række principper for god forhandlingsadfærd, der skal sikre et godt samarbejde mellem kommuner og plejefamilier.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Løsningsforslag - Vi vil være lønmodtager eller selvstændig

I dag er der ikke nogen overenskomst, når man arbejder som plejefamilie, og det er ikke godt nok, mener Plejefamiliernes Landsforening.



Derfor har de udarbejdet to modeller, som de gerne ser som alternativ til en gennemsnitmodel.

- I den første model ser man en plejefamilie som almindelige lønmodtagere. Her vil lønnen aftales efter en standardmodel, hvor den starter på minimum seks vederlag for en almen plejefamilie - og selvfølgelige med pension, siger Inge Neander og understreger, at lønnen skal afspejle kompetenceniveau hos plejefamilien og dermed starte højere jo flere kompetencer.

Den anden model er, hvor plejefamilierne bliver set som selvstændige, forklarer Inge Neander.

- Her starter lønnen på syv vederlag i alle 12 måneder +12,5 procent til en selvvalgt pensionsløsning. Kost og logi, tøj og lommepenge skal være inkluderet i skattefri driftsomkostninger, som udbetales hver måned ud over honoraret.

- Den sidste model er klart den vi helst ser blive til en realitet, tilføjer formanden.

Ifølge landsforeningen er der ingen plejefamilier, der skal arbejde for under seks vederlag.

- For at få understøttelse, hvis man bliver opsagt, kræver det, at man minimum har arbejdet for 5,1 vederlag i måneden. Det er ikke holdbart, at vi har familier ude i landet, som ligger og arbejder for mindre og kan blive opsagt med én måneds varsel.

Dog ser landsforeningen positivt på, at der er begyndt komme fokus på det her emne.

- Vi skal have rykket den her branche, så det bliver bliver et accepteret erhverv, hvor ingen selvfølgelig skal arbejde gratis, slutter Inge Neander.