Kritik af myndigheders it-sikkerhed: 'Utilfredsstillende'

Utilfredsstillende.

Sådan lyder dommen fra Statsrevisorerne, efter at de har vurderet fem statslige myndigheders evne til at leve op til kravene til it-sikkerhed. Det oplyser Statsrevisorerne i en ny beretning udsendt mandag.

De fem myndigheder, som revisorerne har kastet blikket på, er:

Statens it (Finansministeriet)

Kriminalforsorgen (Justitsministeriet)

Sundhedsdatastyrelsen (Sundhedsministeriet)

Energistyrelsen (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)

Fødevarestyrelsen (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri)

Og konklusionen er altså klar: Ingen af de statslige myndigheder har efterlevet alle 20 minimumskrav til it-sikkerheden i staten - det på trods af, at det er over et år siden, at de trådte i kraft.

Det kan have store konsekvenser, at der ikke er styr på sikkerheden.

'Sårbarhed i myndighedernes it-systemer, hjemmesider, mobiltelefoner og tablets har således medført øget risiko for cyberangreb og misbrug,' skriver Statsrevisorerne i beretningen.

De klarede sig værst

Det er Sundhedsdatastyrelsen, som med efterlevelsen af kun 12 ud af 20 minimumskrav har klaret sig dårligst. Statens it, som revisorerne understreger er professionel aktør og leverandør at it-ydelser til 19 ministerområder, har efterlevet 18 ud af 20 krav.

'Ingen af myndighederne har levet op til minimumskravet om regelmæssig opdatering af mobile enheder, hvorved risikoen for uberettiget adgang og aflytning er øget,' skriver Statsrevisorerne og opfordrer til handling:

'Der er brug for, at Finansministeriet stiller sig i spidsen for vedvarende fokus på it-sikkerheden i staten'.