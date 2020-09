Kritik af PET: Demonstranter ulovligt registreret

Kender du noget til problemer i Politiets Efterretningstjeneste eller Forsvarets Efterretningstjeneste? Så skriv fortroligt til vores journalister på: thomasgoesta@protonmail.com

Politiets Efterretningstjeneste har i flere tilfælde ulovligt gemt oplysninger om danskere, der har deltaget i demonstrationer.

Det afslører Tilsynet med Efterretningstjenesterne i årsberetningen om PET fra 2019.

Tilbage i 2018 behandlede PET oplysninger om otte personer ved demonstrationer, som de i strid med PET-loven ikke slettede igen. Og i 2019 var den gal igen. Her behandlede PET oplysninger om 30 personer ved fire forskellige demonstrationer, som man ikke efterfølgende slettede.

PET må som udgangspunkt ikke behandle oplysninger om personer, der udøver lovlig politisk virksomhed. Det må kun ske for at afklare om den politiske virksomhed er ulovlig - er den ikke det, skal oplysningerne slettes igen.

PET erkender i årsberetningen, at tjenesten burde have slettet oplysningerne om de 38 demonstranter umiddelbart efter, at tjenesten havde konstateret, at den politiske virksomhed var lovlig.

Se brevet: Bramsen fik advarsel om spionchefer

PET-chef Finn Borch Andersen understreger, at man tager tilsynet kritik alvorligt:

- Vi tager i PET enhver kritik fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne meget alvorligt. Vi vil derfor gennemgå redegørelsen grundigt og sikre, at vi følger op i forhold til de kritikpunkter, der er, siger han i en pressemeddelse fra PET.

Det er uvist, hvilke demonstrationer der er tale om.

Det fremgår også af årsrapporten, at PET's sagsbehandling i den grad er trukket ud. Tilsynet meddelte således PET 12, juni 2019, at tjenestens behandling af personer registreret i forbindelse med demonstrationen var ulovlig.

Først 18. december 2019 oplyser PET, at oplysningerne er blevet slettet.