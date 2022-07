Kritik af rejsebureau: Nu får familie pengene igen

Lise og Michael Saxtoft havde 53.000 kroner til gode hos rejseselskabet EF Danmark. For at få pengene igen skulle de underskrive en tavshedsklausul, men efter at Ekstra Bladet beskrev sagen, har den taget en drejning

Står du i en lignende situation? Så skriv til pvm@eb.dk.

16-årige Isabella Saxtoft har længe glædet sig til et studieophold i USA denne sommer.

Det har dog vist sig at blive noget af en udfordring, da EF Danmark - fire uger før afrejse - meddelte, at de endnu ikke havde fundet en værtsfamilie til hende.

Først lød meldingen fra selskabet, at familien kunne få pengene igen mod at underskrive en tavshedsklausul, der gør dem ude af stand til at omtale deres sag.

'En standardprocedure', forklarede Erik Stenback, der er country manager hos EF Education First, til Ekstra Bladet tidligere på måneden.

Det ville familien ikke gå med til og var derfor stavnsbundet til EF Danmark. Men få timer efter at de havde delt deres oplevelse med Ekstra Bladet, kunne det pludselig lade sig gøre at få pengene igen - uden krav.

Pengene retur

Her forklarede EF Danmark, at der undervejs i processen ikke var blevet refereret til de generelle betingelser, som netop gør opmærksom på kravet om at underskrive en settlement agreement - en tavshedsklausul. Det har Ekstra Bladet set dokumentation for.

- De gav os derved ret i, at vi var berettiget til at få pengene tilbage uden yderligere krav.

- Nu får vi pengene tilbage, men vi er samtidigt også slået tilbage til start. Hvis ikke vi finder en løsning, skal Isabella lave noget andet, end det hun havde gået og glædet sig til. Så drømmen er stadig bristet, siger Michael Saxtoft.

Dog havde familien håbet, at sagen ikke var nået hertil.

- EF Danmark har været ekstremt forberedte i andre situationer op til det her punkt, men vi havde ønsket, at de havde lagt sig ned fra starten, da de meddelte, at de havde udfordringer med at sende Isabella afsted, fortæller Lise Saxtoft.

På egen hånd

Selvom familien nu får pengene retur, har de ikke opgivet håbet om at sende Isabella til USA i år.

De har delt deres situation og den udfordring, de står i, på Facebook og LinkedIn, hvor der er tikket beskeder ind fra folk, som gerne vil hjælpe til.

Men det ser ikke ud til at blive gnidningsfrit, da familien skal stå for kontakten til skole og værtsfamilie samtidigt med, at de også skal tage højde for forsikringer og rejsedokumenter. Det vil snildt koste i omegnen af 200.000-300.000 kroner, vurderer familien.

- Det er vanskeligt for os, som ikke har prøvet det før, så det havde været på sin plads, at EF tilbød deres hjælp med dette, til trods for at det kunne betyde, at de havde fået omkostninger som følge af det.

- Det er jo dem, der har sat os i denne situation, når det kommer til stykket, siger Michael.

