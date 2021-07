Kritik: Lavere timepriser løndumper Flextrafik-chauffører

Chauffører og vognmænd, der til daglig kører rundt med Danmarks ældre, børn og handikappede i Flextrafik, kritiserer nu trafikselskaberne for at skabe en budkrig

Er du flexchauffør eller flexbruger, der vil fortælle om dine forhold/oplevelser? Del din historie i en mail til ab@eb.dk. Eller sms/mms til 1224 (alm. takst).

Hvert andet år skal vognmænd komme med deres bud på en timepris, når trafikselskaberne endnu en gang udbyder Flextrafik-turene.

For at vinde udbuddene er det egentlig meget enkelt: Laveste pris vinder.

Priserne er ved de seneste udbud presset så markant ned, at vognmænd frygter, at de ikke kan følge med længere.

- Timepriserne er blevet så lave, at det ikke kan køre rundt mere, siger Helle Linnerup fra Vinderup Taxi, der må se sig slået af større selskaber, der tilbyder timepriser helt ned til 230 kroner.

Siden udbuddet i 2019 er antallet af bud på under 250 kroner næsten fordoblet, mens den gennemsnitlige timepris er faldet med 19 kroner ved udbud hos Midttrafik, Fynbus og Sydtrafik.

Går ud over chaufførerne

Når vognmændene kommer med en timepris til udbuddet, er omkostninger til både bil, vognmanden selv og chauffør medregnet.

Det burde koste over 300 kroner i timen, hvis det hele skal gå op, ifølge en rapport fra Cowi, der blev lavet for 3F i 2018.

På trods af rapporten i 2018 faldt timepriserne stadig i 2019 og nu igen i 2021.

- Det er uhyggeligt, at timepriserne falder så drastisk. Intet tyder jo på, at det stopper lige foreløbig, siger Jørn Hedengran fra 3F's transportgruppe.

- Det går ud over chaufførerne, når trafikselskaberne lader vognmændene kæmpe sig ned i så urealistiske priser, fortsætter han.

Hos Vinderup Taxi føler man sig presset til at følge priserne.

- Vi er nødt til at sænke vores timepriser, hvis vi skal vinde opgaver til vores biler - ellers må vi afskedige vores chauffører, siger Helle Linnerup.

Selvom vognmændene lige nu måske kan holde forretningen kørende, betyder det ikke, at chaufførerne slipper for konsekvenserne.

Tommy Tifal elskede at hjælpe borgerne ved at køre Flextrafik, men er i dag stoppet på grund af de dårlige forhold. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Flere chauffører kan berette om, at de bliver snydt for både tillæg og pension.

- Min tidligere vognmand endte med at skylde mig 39.000 kr. i manglende løn og pension. Det er først og fremmest chaufførerne, der betaler prisen for de lave timepriser, siger Tommy Tifal, der nu er stoppet som Flextrafik-chauffør for at få bedre forhold som buschauffør i turistbranchen.

Han håber, at kontrollen på området bliver bedre.

- Den skal flyttes væk fra trafikselskaberne. De skal ikke stå for kontrollen af vognmænd, som de selv har valgt at ansætte, siger Tommy Tifal.

Urealistiske timepriser ikke tilladt

Trafikselskaberne har pligt til at afkaste bud, der er så lave, at det ikke kan køre rundt.

Det mener de selv, at de overholder.

'Vi forholder os til, om priserne er urealistisk lave, helt som vi skal,' skriver de i et samlet skriftligt svar.

Tallene der viser faldende timepriser, ønsker de dog ikke at forholde sig til.

'Trafikselskaberne kan ikke genkende billedet af, at der på tværs af trafikselskaber samt vogntyper generelt skulle være tale om faldende tilbudspriser.'

Hos 3F forstår man ikke, hvordan de når frem til den konklusion.

- Det er uforståeligt, at trafikselskaberne ikke kan se, at når alle omkostninger er dækket med de lave priser, er der kun et sted at reducere, og det er på chaufførens løn. Det er almindelig matematik og kræver ikke meget hovedregning for trafikselskaberne, men trods dette vælger trafikselskaber ikke at påtage sig et ansvar, siger Jørn Hedengran, der siden 2018 har behandlet godt 300 sager for chauffører.