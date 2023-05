Kritik til lægehus efter otteårig piges død

Der var flere fejl i behandlingen, som ledte op til, at otteårige Aryam fik et dødeligt hjertestop i lægehus i Vojens.

Det vurderer Styrelsen for Patientklager i en afgørelse over forløbet, som Radio4 har fået aktindsigt i.

'Der gives kritik til Lægerne Margrethevej for behandlingen den 1. og den 10. august 2022. Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard,' lyder det i afgørelsen. Sagen er tidligere afdækket i podcasten 'Den døde pige i lægehuset'.

Professor i almen medicin fra Københavns Universitet Lars Bjerrum har gennemgået afgørelsen for Radio4. Han vurderer, at Aryam havde været i live, hvis hun havde fået en bedre behandling.

- Med den rette behandling var hun ikke død. Astma er en af de hyppigste sygdomme hos børn, og det er normalt ikke en dødelig sygdom, siger Lars Bjerrum.

Skærpende omstændighed

Det er en skærpende omstændighed i kritikken af Lægerne Margrethevej, at lægehuset ikke gjorde nok for at fjerne de sprogbarrierer, som der var mellem personalet og Aryams far, Sohaib Alnasif.

- Det er vores vurdering, at Aryam Alnassifs forældre ikke var bekendt med alvorsgraden af tilstanden samt hvilke symptomer, de skulle være opmærksom på, ligesom at det er en skærpende omstændighed, at der var sproglige vanskeligheder, som kunne have givet usikkerhed om, hvorvidt det var fuldt forstået, hvilke symptomer forældrene skulle reagere på, skriver styrelsen.

Lægen bestilte en opfølgende tid til den otteårige pige mere end tre uger efter den første konsultation, og det er for lang tid.

- Det burde være sikret ved en konsultation eller anden kontakt nogle dage senere, at der fortsat var effekt af behandlingen, vurderer styrelsen.

Ifølge professor i almen medicin, Lars Bjerrum, så burde lægehuset allerede få dage efter have bestilt en opfølgende tid med tolk.

- Her vil det være godt at bestille en tolk til en ny konsultation. Ikke efter tre uger, men efter nogle dage, når der er denne her sprogbarriere, siger han.

Skulle vente 3,5 time

Aryam når aldrig til den opfølgende tid. Natten til den 10. august sidste år bliver hendes vejrtrækning tiltagende dårlig. Så da klokken slår otte ringer faren til lægehuset, men sekretæren giver først den otteårige pige en tid 3,5 time senere.

- Det er (…) vores vurdering, at Aryam Alnassifs tilstand burde have været konfereret med en læge, som akut skulle have vurderet, om der skulle tilkaldes ambulance, eller om der kunne gives en akuttid i lægeklinikken til behandling med det samme, skriver styrelsen i afgørelsen.

Faren ringer igen, men sekretæren bestiller ikke en ambulance, ligesom hun heller ikke orienterer lægen om henvendelsen. Det burde hun ifølge styrelsen have gjort.

Ved de to opkald til lægehuset er sprogbarrieren også en skærpende omstændighed, som ifølge Styrelsen for Patientklager yderligere burde have resulteret i, at den otteårige pige skulle have været set hurtigst muligt.

Lægerne Margrethevej i Vojens har ingen kommentarer til afgørelsen.