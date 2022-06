Kritikken hagler ned over DBA

Sure brugere er tvunget til at oprette sig hos DBA's nye ejere, Schibsted, for at fortsætte handlen på netavisen

Den ellers så populære platform DBA er i modvind for tiden.

Utilfredse brugere melder sig ud på stribe og sender sure anmeldelser i stakkevis på sociale medier og trustpilot.

Det sker, efter DBA er blevet opkøbt af den norske milliardforretning Schibsted.

Milliardhandel

Den Blå Avis blev i 2008 opkøbt af Ebay for et beløb på to milliarder, som røg ned i lommen på grundlæggeren, Karsten Ree.

Sidste år fik DBA igen nye ejere, da den norske gigant Schibsted overtog Ebay Classifieds Groups danske aktiviteter, som tæller Bilbasen, motorjobs.dk, Bilinfo og DBA.

Prisen på handlen lød på svimlende 60 milliarder kroner.

Selve skiftet fra Ebay til Schibsted er dog først aktivt gået i gang inden for de seneste uger.

Melder sig ud på stribe

Efter Schibsteds overtagelse af Ebay Classifieds Groups danske aktiviteter er man nu som bruger nødsaget til at blive oprettet i Schibsteds enorme kartotek med både navn, adresse og mail for at fortsætte handlen.

På Trustpilot hagler kritikken ned over den ellers så populære netavis fra rasende brugere, der er sure over, at de skal videregive deres personlige oplyser til Schibsted.

'Påtvunget at oprette en ny konto for at logge ind på en eksisterende ..??!!! Efter at have læst anmeldelser her på siden blev jeg bekræftet i, at det ikke kommer til at ske. Har været flittig bruger af DBA i mange år, men det er slut nu,' skriver en bruger.

'Det kan ikke være rigtigt, at man skal til at lave en Schibsted konto! Føj DBA!,' skriver en anden.

'De har logget mig ud af mine konti fra DBA og Bilbasen. Nu kræver de, at jeg udleverer mine private oplysninger til dem. Svineri!,' skriver en tredje.

Beklager

I skrivende stund har 816.000 DBA-brugere valgt at skifte til en Schibsted-konto.

Ekstra Bladet har kontaktet Den Blå Avis for at stille spørgsmål til kritikken, de møder, men DBA har ikke ønsket at stille op til interview.

Derfor har vi fået følgende skriftlige svar:

'For at overgå til en Schibsted-konto skal brugerne oplyse de samme personlige data, som de gjorde på den gamle konto. Personlige data deles ikke med andre Schibsted-selskaber i andre lande. Det er det danske selskab, som er dataansvarlig - ikke noget Schibsted-selskab uden for Danmark. Sådan var det også under den tidligere ejer, Ebay, så der er ikke sket nogen ændring af dataansvar, efter at Schibsted Group har købt DBA.'

'Vi lytter til den feedback, vi får fra vores kunder, og tager den meget seriøst. Derfor er vi også kede af, at der er nogle af vores brugere, der har haft en dårlig oplevelse.'

