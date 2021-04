Kritisable arbejdsforhold: Nu blander Danmarks rigeste sig

Kender du noget til sagen, eller har du oplevet kritiske arbejdsforhold? Kontakt journalisten direkte ved at klikke her

Netop kåret som Danmarks rigeste mand går bestsellermilliardæren Anders Holch Povlsen ind og blander sig i striden omkring Nemlig.com.

I 2014 købte han sig ind i nemlig.com med 100 millioner kroner for 49 procent af virksomheden. Siden har han skudt millioner af kroner efter kæden, og i dag ejer han 67,45 procent af Nemlig.com, mens stifter Stefan Plenge i dag ejer en mindre del.

Siden marts har Politiken afsløret, hvordan arbejdsforholdene for chaufførerne i Nemlig.com er elendige, ligesom kritisable arbejdsforhold på virksomhedens lager er kommet frem.

Anders Holch Povlsen skriver i en kommentar til Ekstra Bladet, at han tager afsløringerne alvorligt:

'Jeg følger naturligvis udviklingen i nemlig.com og ser på kritikken med stor alvor. Vi kan ikke være tjent med at nogen, og særligt ikke vores kunder, tror at der er noget forkert i nemlig.com,' lyder det i en skriftlig kommentar fra Anders Holch Povlsen:

Konstruktivt møde

'Alle medarbejders trivsel og motivation er helt afgørende, og virksomhedens ånd og værdigrundlag er bevis herfor. Jeg kender virksomheden som en ordentlig og redelig virksomhed, som tager sit ansvar alvorligt, inklusivt det samarbejde nemlig.com har haft med fagbevægelsen igennem de sidste 15 år. Samtidig noterer jeg mig derfor med tilfredshed, at 3F, Dansk Erhverv og nemlig.com mandag har holdt et konstruktivt møde, hvor der er aftalt en møderække for at drøfte og afklare den rejste kritik.'

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har parterne også planlagt et møde tirsdag.

Danmarks rigeste

I sidste uge blev Anders Holch Povlsen - igen - kåret som Danmarks rigeste mand. Denne gang af det anerkendte amerikanske tidsskrift Forbes, der vurderer ham til at være god for 82,5 milliarder kroner.

Kåringen kommer samtidig med, at Nemlig.com er røget i et decideret stormvejr.

Levering på tid

I weekenden valgte Nemlig.com at svare på kritikken ved at angribe budbringeren, Politiken:

'Vi er i nemlig.com udsat for den vildeste smædekampagne fra 3F, og de er lykkedes med at få Politiken til at være deres pennefører. Derfor giver det simpelthen ikke mening for mig at stille op til et interview med Politiken, da historierne er skrevet på forhånd,' lyder det i en pressemeddelelse fra Stefan Plenge, adm. direktør, der ligeledes svarede på kritikken omkring de kritisable arbejdsforhold på lagret:

Ikke korrekt

'Denne gang går kritikken i Politiken på arbejdsforhold blandt vores egne medarbejdere i varehuset, hvor tidligere medarbejdere kommer med en række usande påstande om, at folk løber rundt i gangene og kravler rundt i reolsystemerne for at pakke varer under et angiveligt umenneskeligt tidspres. Der er også usande påstande fremme om, at der ikke er tid til at drikke en tår vand eller gå på toilettet osv. osv. Dette er simpelthen ikke korrekt.'

Anders Holch Povlsen har hidtil holdt sig ude af stormvejret til trods for, at han altså er hovedejer af virksomheden. Det er måske ikke så mærkeligt; idet han allerede to gange tidligere har været i modvind under coronakrisen:

Undskyldte

I starten af corona-æraen kom det frem, at han nægtede at betale husleje i en række af de forretninger, som hans butikker sælger tøj fra.

Desuden blev han kritiseret for at modtage coronastøtte.

Her valgte han at lægge sig fladt ned, sige undskyld og betale husleje, og så endte han også med at betale coronastøtten tilbage.

Politiken har blandt andet berettet, hvordan chaufførerne bliver straffet økonomisk for at begå fejl. At ti tunge kasser eksempelvis skal bæres til femte sal på fem minutter, fordi de bliver straffet økonomisk for forsinkelser. Ligesom det er nævnt, at chauffører har røgets joints hver morgen. Kritikken kom frem i marts, og dengang henviste Nemlig.com til, at opgaven med at levere var udliciteret til underleverandørerer.