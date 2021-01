Kritiserer opsporing: - Så kan det være lige meget

Det går for langsomt med opsporingen af coronasmittedes nære kontakter til at bryde smittekæderne.

Det vurderer flere eksperter over for Politiken.

En af dem er Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet.

- Hvis ikke opsporingen går hurtigere end i dag, så kan det være lige meget, siger han til avisen.

Man kan give coronasmitten videre, to dage inden man selv får symptomer.

Forskning viser ifølge Politiken, at halvdelen af smitten er givet videre, når der er kommet tegn på sygdommen.

Det er derfor problematisk, at der ofte er ventetid på både at få en test og at modtage svaret.

Nære kontakter skal nemlig helst ikke vente længere end 48 timer, efter at den smittede fik symptomer, med at gå i isolation.

- Jeg vil hellere have, at vi fandt halvdelen af de kontakter, som vi finder i dag, hvis vi fandt dem hurtigere, siger Viggo Andreasen.

I et skriftligt svar til avisen oplyser Sundhedsministeriet, at der løbende arbejdes på, at tidsforløbet minimeres.

Mandag afholdes et møde, hvor flere eksperter skal give input til, hvordan smitteopsporingen kan forbedres.

Det er ikke kun hastigheden i smitteopsporingen, der ifølge eksperter er for langsom.

Også analysen af, hvorvidt positive coronaprøver er af den særlig smitsomme variant B117, går for langsom.

Ifølge Berlingske er analysen af prøven først klar mellem en og to uger, efter en person er testet positiv. Den kan derfor ifølge fagfolk ikke bruges til at opspore smittespredningen.

- Med en ventetid på op til 14 dage aner vi ikke, hvad der reelt foregår, og resultaterne kan ikke bruges til at træffe beslutninger, vurderer Eskild Petersen over for avisen.

Han er professor på Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus universitet og tidligere overlæge ved Aarhus Universitetshospital.