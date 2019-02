Kritiseret af Dronningen: Nu vinder det fornem pris

Pink akrylmaling erstattede naturens grønne farver i Mindeparken i Aarhus sommeren 2018.

Værket, der hed 'The Garden – End of Times, Beginning of Times', blev skældt ud fra flere sider, da mange mente, at det var skadeligt for naturen.

Det til trods er det nu blevet hædret af Det Kongelige Danske Haveselskab, som har tildelt Kulturhavefondens hæderspris til det åbenbart provokerende kunstværk, som ARoS stod for.

- Det er en stor personlig anerkendelse at modtage denne pris, som vi er utroligt glade for, og det giver os anledning til at takke den stærke kollektive indsats, som muliggjorde 'The Garden', siger ARoS' museumsdirektør Erlend G. Høyersten i en pressemeddelelse.

Der var en hel del borgere, som mente, at kunstværket skadede naturen. Foto: Privatfoto

Udover kritik fra helt almindelige borgere, fik værket også et par ord med på vejen fra Danmarks dronning.

- Jeg kan godt se, hvad de synes, de tror, de gør, men ligefrem at male græsset og træerne, som nu skal fældes, det er jeg ikke sikker på, er den mest fikse løsning, jeg har hørt om. Det er klart, at folk bliver ophidsede, sagde dronning Margrethe dengang til TV 2 Østjylland.

Kommentaren blev dog trukket i land noget tid senere.

- Ja, det skulle jeg måske ikke have sagt. Men man fik da noget besvær med at fjerne malingen igen, siger Margrethe dengang til Aarhus Stiftstidende.

Kunstværket skulle skabe debat om de forandringer naturen vil gå igennem i fremtiden. Foto: Ida Munch

Men besværet lader tilsyneladende til at have været det hele værd. Med prisen fulgte også 25.000 kroner, som dog ikke skal finansiere mere akrylmaling.

- ARoS har store ambitioner om at drive et bæredygtigt museum og samtidig bidrage til et grønnere samfund. Derfor vil præmien på de 25.000 kroner blive givet videre til Danmarks Naturfredningsforening i støtte til deres vigtige arbejde for en rigere natur og et rent miljø, siger Erlend G. Høyersten.

Begrundelsen for den fine hæder hedder, at 'Aros med The Garden har formået at kombinere en helt umiddelbar og æstetisk nærværende oplevelse af 'haver' med intellektuel dybde'.

