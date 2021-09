Kritiseret boligplatform skifter navn

Den voldsomt kritiserede boligplatform boligdk.dk skifter nu navn til boligskift.dk.

Det sker, efter lejebolig.dk, der ejer domænet bolig.dk, har vundet en domænesag over boligdk.dk.

- Vi klagede over deres metoder og deres forsøg på at lukrere på vores brand og skabe forvirring for brugerne, fortæller Michael Eggert, der er partner og direktør i lejebolig.dk.

Domænet boligdk.dk blev derfor overdraget til Michael Eggert og lejebolig.dk, som valgte at lukke siden ned.

Lukker ikke ned

Det har dog ikke afholdt de tre bagmænd Kevin Bøje Reesen, Philip Høygård Ørbæk og Christian Kjær Mathisen fra at drive deres udskældte forretning videre.

De har blot flyttet al deres aktivitet over på boligskift.dk.

Bagmændene har flyttet deres aktivitet fra boligdk.dk over på det nye domæne boligskift.dk

- Jeg synes, det er ærgerligt og bekymrende, at de ikke valgte at lukke ned, da de ikke driver en legitim og seriøs forretning. Vi håbede på, at den her domænesag kunne være med til, at de lukkede ned for deres aktivitet, siger Michael Eggert.

Bagmænd gemmer sig

Ekstra Bladet har som altid forsøgt at få fat i de tre bagmænd, men de ønsker som sædvanlig ikke at tale med os.

Da vi ringer til Christian Kjær Mathisen, lægger han på med det samme.

- Hej

- Goddag, er det Christian, jeg har fået fat på?

- Ja, hvem taler jeg med?

- Hej Christian, du taler med Manne Scheef fra Ekstra Bladet.

Christian Kjær Mathisen lægger herefter på, og det har efterfølgende ikke været muligt at få fat på de tre bagmænd.

Ekstra Bladet har tidligere afsløret:

Bagmændene bruger falske annoncer fra uægte profiler.

Bagmændene har haft deres familier og venner i spil på Trustpilot.

Forbrugerrådet Tænk vurderer, at de risikerer en politianmeldelse.

90 procent af deres annoncer er kopieret fra andre portaler.