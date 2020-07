Kritisk analyse hemmeligholdt: - Totalt uacceptabelt

Medlemmer af Folketingets Sundhedsudvalg forsøgte to gange at få udleveret en analyse fra 2011, der sort på hvidt advarede mod at sælge statens vaccinefabrik, hvis Danmark skulle blive ramt af en epidemi.

Hver gang fik de afslag med henvisning til, at den ikke var endelig færdiggjort – og i dag er statens vaccine-produktion på Amager nu blevet overtaget af den saudiske sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih.

Hemmeligt dokument afslører: Blæste på advarsel

En af dem, der efterspurgte analysen, er Kirsten Normann Andersen (SF). Hun er i dag rasende over, at den blev hemmeligholdt.

– Det er totalt uacceptabelt, at vi ikke fik det materiale. Det ville have givet os mulighed for at få en saglig debat om forsyningssikkerhed. Vi sagde jo netop dengang: Hvad gør vi, hvis en epidemi kommer?

– Og i den situation, Danmark står i dag med coronavirus, er det jo fuldstændig vanvittigt at tænke, at vi måske selv kunne have produceret den vaccine, som vi mangler nu.

– I stedet skal vi ud og slås med resten af verden om at få vacciner nok, siger hun.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har under coronakrisen erkendt, at Danmark er blevet for sårbar, når det gælder kritisk infrastruktur. I april måned sagde hun blandt andet:

– Helt generelt gælder det, at forløbet omkring coronavirussen har vist en sårbarhed i Danmark og Europa, som jeg mener, vi skal være foruden.

– Står vi over for et langvarig sygdomsbillede eller andre epidemier, mener jeg, at Europa er nødt til at være mere uafhængige, når det gælder vaccine, værnemidler, testkits – det, vi i dag definerer som kritisk infrastruktur, siger hun.

Og Kirsten Normann er chokeret over, hvor sårbare vi har været herhjemme:

– Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at vi skulle være så meget i knæ, som vi er endt med i forbindelse med coronavirus – og det bliver med sikkerhed ikke sidste gang.

– Derfor har jeg også bedt ministeren (Magnus Heunicke, red.) se på, hvordan vi fremtiden kan sikre en produktion af medicin, vacciner og værnemidler.

– Vi må aldrig komme til at stå i sådan en situation igen, siger hun.

