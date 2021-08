Kritisk situation i amerikansk storby: - Vores børn dør

Sundhedspersonalet i New Orleans er under stærkt pres, efter antallet af smittede med coronavirus igen er begyndt at stige i byen

Delta-varianten af coronavirus har gjort, at situationen i den amerikanske storby New Orleans, der ligger i delstaten Louisiana, er løbet løbsk.

- Takket være Delta-varianten er covid-pandemien endnu en gang ude af kontrol, fortalte byens borgmester, LaToya Cantrell, på et pressemøde fredag, skriver CNN.

- Vores børn dør. Fra to uger gamle til to år gamle til fire år gamle. Man kan ikke forestille sig det. Vores børn dør, lød det fra borgmesteren.

- Vi har på nuværende tidspunkt ikke kapaciteten til at håndtere alarmopkald fra vores borgere, fortalte borgmester i New Orleans, Latoya Cantrell, på fredagens pressemøde. Arkivfoto: Gerald Herbert/Ritzau Scanpix

Farlige tal

I løbet af en uge har byen ifølge CNN registret mere end 1000 nye coronatilfælde. Antal af nye smittede per dag er steget fra 104 til 272 på en uge.

- Det her er farlige tal, sagde LaToya Cantrell under pressemødet.

Byens sundhedspersonale er som følge af stigningen under så hårdt et pres, at de nu ikke længere har kapacitet til at håndtere alarmopkald.

Nye restriktioner

På pressemødet annoncerede borgmesteren et påbud om at bruge mundbind indendørs og i større udendørs forsamlinger. Derudover gjorde hun det obligatorisk for offentligt ansatte at blive vaccineret.

- Du skal bruge mundbind, færdig - uanset om du er vaccineret, og selvfølgelig hvis du ikke er, lød det fra LaToya Cantrell.

Ifølge CNN er 71 procent af byens offentligt ansatte vaccineret, mens omkring 37 procent af hele delstaten er færdigvaccineret.