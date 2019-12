Kritisk udmelding fra akutberedskab: Al fnatmedicin udsolgt

Fnatramte borgere i Region Hovedstaden ringer fortsat i hobetal til akuttelefonen 1813 - men meldingen er nu, at der ikke er mere medicin til at behandle den kløende syge.

Det siger overlæge ved akutberedskabet 1813, speciallæge i almen medicin Asmus Thun Bisgaard, til TV 2 Lorry.

Han har været i kontakt med flere apoteker i hovedstadsområdet, der i deres centralregister kan se, at håndkøbsmedcin mod fnat - Nix og Permethrin - er udsolgt.

- Det ser ud til at det måske først kommer tilbage 30. december. Det er lidt kritisk. Mange ringer, men vi kan ikke behandle det. Hvis ikke vi får behandlet fnat, så stiger det i omfang. Og det bliver kun værre hen over julen, fordi der er så mange helligdage, siger Asmus Thun Bisgaard.

TV2 Lorry kunne for nogle uger siden fortælle, at akuttelefonen 1813 modtager omkring 100 opkald om måneden fra personer, der er bekymrede for, om deres kløe skyldes den lille fnatmide.

De mange henvendelser har stået på i omkring et års tid, siden en række efterskoler blev ramt af fnatepidemi i december sidste år.

Der er ikke nogle officielle tal på, hvor mange personer der smittes med fnat. Flere hospitaler i hele landet overrendes med fnatsmittede, lød det blandt andet i sidste uge fra Politiken.

Også salget af den creme, som patienter behandles med, vidner om, at flere og flere rammes af fnat.

Mens der er i 2012 blev solgt omkring 44.000 pakker fnatmedicin, blev der i 2018 solgt 67.000 pakker.

Overlæge ved Region Hovedstadens Akutberedskab 1813 Asmus Thun Bisgaard siger til TV2 Lorry, at et nyt middel mod fnat - Stromectol i tabletform - kan fås hos de praktiserende læger.

Men han har fået meldinger om, at denne medicin også er i restordre. Derudover tager ansøgningen omkring et par uger at få godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

- Når borgere ringer til akuttelefonen 1813, prøver vi at hjælpe, det vi kan, men vi kan kun behandle symptomer som kløe og henvise til vurdering af behandling, hvis der går bakteriel infektion oveni. Vi har mulighed for at se fotos af udslættet, men vi opfordrer til at gå til egen læge med problemstillingen, siger Asmus Thun Bisgaard.

TV2 Lorry har forgæves forsøgt at komme i kontakt med Apotekerforeningen og Lægemiddelstyrelsen.