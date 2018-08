Kro lukker og slukker: Ansatte pludselig sendt hjem

De sidste kartofler er skrællet og de sidste liter brun sovs kogt på Vester Hjermitslev Kro, der meddelte sine ansatte mandag, at de ikke skulle møde på job næste dag. Det skriver blandt andre TV2 Nord.

Det er uvist, hvad årsagen er til, at kroen i Brønderslev pludselig skulle lukke, og i følge TV2 Nord kom lukningen som et chok for de ansatte.

Leverede til ældre

Den pludselige lukning er dog også ubelejlig for andre end de ansatte og folk med reservation. Vester Hjermitslev kro leverede nemlig mad til 88 borgere i Jammerbugt Kommune og 135 i Aalborg Kommune ifølge Avisen.dk.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra kroens ejer, men det er ikke lykkedes.