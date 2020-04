Kro med vild corona-succes: Omsætter for 100.000 om ugen

Da statsminister Mette Frederiksen meddelte, at Danmark skulle lukke ned, stod Hotel Aarup Kro på Fyn som mange andre restauranter med to valgmuligheder: At satse på takeaway eller lukke helt ned.

De valgte mulighed nummer et og lavede takeaway med nogle af deres mest populære retter til gode priser, og det har vist sig at være en overvældende succes, skriver Fyens Stifttidende.

Ekstra Bladet har talt med kroejer Casper Andersen, der har svært ved at få armene ned.

- Vi lagde fra land med 1300 kuverter i den første uge. For at sætte det i perspektiv så havde jeg måske forestillet mig at sælge 150-200 kuverter af vores mest populære ret. Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig det her, fortæller Casper Andersen.

Han fortæller, at kroen er i gang med takeaway på tredje uge nu, at de omsætter for mellem 100.000 og 130.000 kroner om ugen og har solgt cirka 2500 kuverter på to uger.

- I fredags solgte vi 900 jægerschnitzler. Jamen, det er helt vanvittigt. Du drømmer slet ikke om det, fortæller Casper Andersen.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Med afstand til hinanden stod folk i lange køer for at hente deres mad på Hotel Aarup Kro. Foto: Hotel Aarup Kro

I al beskedenhed mener Casper Andersen, at det er lokalsamfundet i Aarup, som han har at takke for succesen.

- Opbakningen har været så kæmpestor, og det er selvfølgelig, fordi vi er gode til vores arbejde, men også fordi lokalbefolkningen støtter op, siger Casper Andersen.

Således må Hotel Aarup Kro da også melde 'alt udsolgt' 1. april for at kunne følge med efterspørgslen på dagens ret, der er stegt flæsk med persillesovs.