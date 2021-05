Kroejer om nedlukning: - Det er dybt forfærdeligt

Rungsted Kro er lørdag fyldt helt op, og den summende stemning siver ud igennem det gamle bindingsværk.

Men allerede søndag forstummer de klirrende glas og gæsternes samtale:

Hørsholm bliver lukket ned - smitten er for høj.

Kroejer Christina Rud får taget en kort puster ude foran. Selvom kroen er fyldt, og dagen er en succes, så tager realiteten af en ny nedlukning det meste af humøret.

- Det er dybt forfærdeligt at skulle lukke ned igen. Vi er meget kede af at skulle skuffe mange gæster, der havde set frem til søndag, siger 31-årige Christina Rud.

Artiklen fortsætter...

Christina Rud, ejer, Rungsted Kro: Foto: Anthon Unger

Lukker ned igen: - Vi kommer til at miste omsætning

Klokken 12:30 lørdag fik Christina Rud den nedslående besked. Og den korte frist kan ende med at koste dyrt:

- Vi kommer til at smide en helt masse mad ud og personalet skal nu igen til at gå i uvished, siger hun.

Det der bekymrer kroejeren, er, at der er ingen officiel slutdato for den nye nedlukning.

Det afhænger af om kommunen kan holde sig under 250 smittede pr. 100.000 indbyggere i syv dage.

Hun forstår ikke, at restauranter skal rammes, når de i forvejen har krav om coronapas.

- Jeg kan godt forstå, at man er nødt til at lukke ned, men når vores gæster gør sig så umage for at få negative tests og har coronapas, så synes jeg, at vi skal have lov til at holde åbent, siger hun.

- Jeg tror ikke, at folk stopper med at tage på restaurant. De tager bare til en anden kommune, da de jo gerne vil ud og spise igen.