Kroejere: Supermarkeder tager vores levebrød

Som om de ikke havde nok at kæmpe med i forvejen. Nu er en ny modspiller dukket op på det lille, tilbageværende marked, som Jelling Kro ellers har værnet om og dyrket, siden coronanedlukningen for et år siden gav deres indtjeningsmuligheder en solid mavepumper.

- Vores salg af takeaway kørte fint under den første nedlukning sidste forår, men det kan vi ikke sige om den igangværende. Vi har senest oplevet kun at få i alt ti bestillinger på fire dage, fortæller Dorthe Madsen, der sammen med sin mand, Bjarne, har ejet den 200 år gamle Jelling Kro i ti år.

Årsagen til nedgangen bor ifølge Dorthe Madsen ikke langt væk fra den coronalukkede kro og hedder SuperBrugsen. Her har uddeler Henrik Werge - ifølge kroejerne - skruet op for det salg af takeaway, som ellers har givet kroen kunstigt åndedræt i perioder det seneste års tid.

Der er ikke megen gang i salget af takeaway, efter at SuperBrugsen i Jelling har lanceret tilbud lignende kroens. Foto: Anders Brohus

Ifølge JydskeVestkysten oplevede SuperBrugsen for nylig at have udsolgt af to stjerneskud og en flaske hvidvin til i alt 125 kroner på et døgn. Det lokale supermarked gjorde også livet sværere for kroen, da man i denne uge solgte en tapas-platte til to personer for 250 kroner. Det betød, at salget af en kroplatte til én person til 149 kroner punkterede fuldstændigt.

- Vi ønsker SuperBrugsen i Jelling alt det bedste og er egentlig ikke specifikt ude efter dem, for vi er overbeviste om, at vi ikke er de eneste i vores situation. Vores kritik er først og fremmest rettet mod de politikere og myndigheder, der gør det muligt for supermarkeder at tage markedsandele fra tvangslukkede erhverv som vores, siger Dorthe Madsen til Ekstra Bladet.

En vare på hylden

Coronanedlukningen kostede alene i 2020 godt en million kroner i tabte indtægter for Jelling Kro, hvis to fastansatte fratrådte frivilligt i oktober i fjor. De økonomiske tab i 2021 ser foreløbig ikke ud til at blive mindre, men netop salget af mad ud af huset er en afgørende stødpude mod coronarestriktionernes medfølgende tab og truende konsekvenser på længere sigt.

- Vi har kun haft én vare på hylden siden 9. december i denne omgang, og så synes vi godt, vi kan appellere til, at andre viser forståelse og samfundssind.

- Mange vil påpege, at det er almindelige markedsmekanismer, og at I er nødt til at acceptere vilkårene?

- Det forstår jeg godt, men situationen er ikke almindelig. Derfor bør myndighederne skride ind og tage hensyn ved at forbyde supermarkeder tiltag som dem, vi har været oppe imod, siger Dorthe Madsen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Brugsuddeler vil mødes med kro-par

SuperBrugsen i Jelling er en selvstændig brugsforening, hvis bestyrelse med syv medlemmer har skrevet til kroejerparret Dorthe og Bjarne Madsen med en invitation til en snak om problematikken om dagligvarebutikkens salg af takeaway over en kop kaffe.

- Derfor ønsker jeg ikke at udtale mig om sagen i offentligheden. Jeg vil først diskutere problematikken med Dorthe og Bjarne og ønsker ikke at løbe en risiko for at blive misforstået, siger Henrik Werge, der er uddeler i SuperBrugsen i Jelling.

Til gengæld vil informationsdirektør hos Coop Jens Juul Nielsen, der ejer en lang række supermarkeder, herunder SuperBrugsen, fakta og Irma, gerne forholde sig til kroejernes kritik.

- Vi har generelt ikke skruet op for salg af takeaway under coronakrisen, tværtimod. Vi har mistet halvdelen af vores normale salg af mad ud af huset til selskaber, og vi sælger ikke flere færdigretter til to personer nu end før corona, siger Jens Juul Nielsen.

Han mener, at udviklingen peger tilbage på kroejerne selv.

- De skal jo ikke lave det samme som os, men sælge mere raffinerede produkter. Det samme siger vi til blomsterhandlerne, der brokker sig over vores salg af blomster, siger informationsdirektøren fra Coop.