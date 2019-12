Krondyr død på vildsvinehegnet: - Det er et grimt syn

Jægeren Kenneth Nielsen mødte et forfærdeligt syn, da han lørdag morgen var på jagt nær Frøslev Plantage ved den dansk-tyske grænse.

Der hang nemlig et rådyr i det hegn, der er blevet stillet op for at holde vildsvin ude af Danmark.

- Man kan se på jorden, at den har kæmpet i lang tid for at komme fri, fordi den har skrabet i jorden.

- Det er et grimt syn, når man kommer som jæger. Jeg ved godt, at vi også slår dyrene ihjel, men det skal jo være på den rigtige måde, siger Kenneth Nielsen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ikke første gang

Vildsvinehegnet blev sat op for at holde vildsvin fra Tyskland ude af Danmark, fordi man vil forhindre den afrikanske svinepest i at sprede sig til danske svinebesætninger.

- Det er jo en national beslutning, at det skal være der - og det skal det selvfølgelig også - men det skal jo ikke gå ud over dyrene.

- Dyret var dødt, og du kunne se, at det havde hængt der længe. Det kan jo have været der i lang tid, måske flere timer eller døgn, siger Kenneth Nielsen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kenneth Nielsen har flere gange set dyr, som sidder fast i hegnet. PRIVATFOTO

Han går ofte på jagt i området, og det er ikke første gang, han ser et dyr hænge fast i hegnet.

- Det er næsten hver gang, vi er på jagt, at der hænger en fasen eller en anden fugl i hegnet, siger han.

Der er desuden flere steder langs hegnet, hvor man kan se buler, som formentlig stammer fra råvildt, der forsøger at tage springet over hegnet.

- De er flere steder, men de bliver jo skiftet løbende. Jeg tror, vi har oplevet det i hvert fald fem gange, at der er buler.

- Man kan simpelthen se flere steder, at de rammer hegnet. De kan simpelthen ikke komme over, som de påstår, at de kan, siger Kenneth Nielsen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det er ikke kun de store dyr, der bliver fanget i hegnet. PRIVATFOTO

Kenneth Nielsen har forståelse for, at der skal gøres noget for at den afrikanske svinepest ikke kommer til Danmark, men han mener ikke, at det er blevet gjort på den rigtige måde.

- Jeg synes bare, at det her simpelthen er så grotesk. Og jeg vil gerne ud med, at det her er altså virkeligheden for dyrene.

- Jeg kan godt se, at vi skal gøre noget for de danske svineproducenter, men det skal jo ikke gå ud over de andre dyr, siger han.

Griner af hegnet

Vildsvinehegnet ved grænsen er meget omdiskuteret, og det bliver jævnligt omtalt af politikere og i medierne.

Senest har Enhedslistens politiske leder, Pernille Skipper, skrevet et opslag på Twitter, hvor hun - meget sarkastisk - skriver, at 'det var gdt, der blev brugt mange millioner på det vildsvine-hegn'.

Opslaget afslutter hun med en smiley, der græder af grin. Det er delt med et opslag fra en anden person, som har lagt et billede ud af hegnet, hvor det ikke ligefrem ser ud, som om vildsvinene ville have svært ved at komme ind i Danmark.

Hegnet blev officielt meldt færdigbygget mandag i denne uge, men der manglede altså lige et par meter.

Hold nu fast, hvor var det godt, der blev brugt mange millioner på det vildsvine-hegn... https://t.co/wTdaJ3ZOtd — Pernille Skipper (@PSkipperEL) December 6, 2019

Se også: 27.200 stolper med 70 kilometer hegn skal holde vildsvin ude