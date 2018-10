Kronprins Frederik spiste frokost på restaurant uden overenskomst

Kronprins Frederik har spist frokost på en restaurant uden overenskomst. Og det har givet røde ører hos byråds-politikerne i Frederikshavn, skriver nordjyske.dk.

Kronprinsen var inviteret til Frederikshavn den 25. september, og her indtog han frokosten sammen med omkring 60 indbudte gæster på Restaurant Himmelblå i toppen af Kattegat Siloen på Frederikshavn Havn.

Restauranten har imidlertid ikke overenskomst med sine ansatte, og det er ikke i overensstemmelse med kommunens interne retningslinjer at benytte sådanne restauranter.

Enhedslistens Ida Skov rejse sagen onsdag aften under byrådets spørgetid, og borgmester Birgit S. Hansen lagde sig fladt ned og erkendte, at det var en fejl, skriver nordjyske.dk.

Borgmesteren har gjort direktionen opmærksom på, at den skal være mere opsøgende på den slags, og at det for eftertiden ikke skal gentage sig, beretter det nordjyske medie.