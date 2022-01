Krumspring for at få flere hænder

Opfindsomheden er stor, når forskellige brancher og virksomheder forsøger at gøre sig attraktive over for både nye og nuværende ansatte

Det skorter ikke på kreative idéer og nye, opfindsomme tiltag, når arbejdsgivere skal tiltrække nye medarbejdere eller gøre det mere attraktivt for de allerede ansatte at blive, hvor de er.

Som det fremgik af Ekstra Bladet mandag er der efterhånden flere eksempler på, at det danske arbejdsmarked er blevet et 'tag-selv-bord' for lønmodtagere.

Med andre ord er der i de grelleste tilfælde et skrigende behov for medarbejdere, der vil fylde huller ud i de brancher og erhverv, som har brug for flere hænder for at kunne klare efterspørgslen og holde skruen i vandet i en tid med højkonjunktur på den ene side og rekordlav ledighed og samtidig rekordhøj beskæftigelse på den anden side.

Vejle Turisttrafik og Benny Petersen er langt fra de eneste, der mangler arbejdskraft. Foto: Anders Brohus

- Det er sælgers - altså lønmodtagerens - marked. Situationen kan meget vel føre til lønstigninger og bedre arbejdsvilkår for mange, der vælger at skifte job, vurderede Thomas Bredgaard, der er arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, mandag i Ekstra Bladet.

Thomas Bredgaards vurdering bakkes op med flere forskellige eksempler på, at det danske arbejdsmarked af de ovennævnte årsager i kombination med de seneste par års op- og nedlukninger som følge af coronakrisen står med alvorlige rekrutteringsproblemer flere steder.

Bonus til ansatte på lager

For at imødegå den 'meget svære rekrutteringssituation', som det formuleres i en intern mail i Salling Group, som Ekstra Bladet har en kopi af, tilbydes medarbejdere på tre af virksomhedens varelagre nu en såkaldt lokationsbonus på 15 kroner i timen.

'(..) jeg kort orienterede dig om før jul, så er der på Terminalerne i Tåstrup, Vejle og Taulov indført en såkaldt lokationsbonus. Den er tidsbegrænset og løber fra 19. december 2021 til 18. september 2022. Den gælder alle overenskomstansatte medarbejdere på de nævnte terminaler, uanset anciennitet og arbejdstid, herunder også vikarer. Formålet er at imødekomme den meget svære rekrutteringssituation, vi befinder os i. Bonussen er på 15 kroner pr. arbejdstime.'

Det har tirsdag ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra advokat og specialist i Salling Groups personaleafdeling, Trine Westergaard Kristensen, om, hvorvidt den tidsbegrænsede lønbonus kan tænkes at blive permanent, og altså fortsætte udover de ni måneder, der er lagt op til i mailen.

Hun henviser i et mail-svar til presseansvarlig i Salling Group, Jacob Nielsen, der siger, at koncernen af principielle årsager ikke kommenterer anliggender vedrørende løn- og bonus for de ansatte.

Netto-supermarkederne er ramt af coronarelaterede sygemeldinger i et omfang, så de nu tilbyder ansættelser via sms. Foto: René Schütze

Flere varme hænder

Så sent som i sidste uge gjorde Salling Group sig allerede bemærket med en alternativ måde at tiltrække nye, korttidsansatte i detailkædens Netto-supermarkeder.

Salling Groups administrerende direktør, Per Bank, skrev således på twitter, at hvis man manglede et job, så kunne man ved at sende en sms og få tilbudt ansættelse i Netto i en måned. Det usædvanlige tilbud er en konsekvens af, at også Netto-supermarkederne er hårdt ramt af coronasygemeldinger fra de ansatte.

- Det er rettidig omhu at sikre, at der er nogle flere hænder. Vi kan se, at det pres og den situation, som corona skaber lige nu, vil gøre, at der kommer til at mangle hænder, sagde Salling Groups kommunikationsdirektør, Henrik Vinther Olesen, til Ekstra Bladet..

Men selvom ordningen som udgangspunkt er tiltænkt korte ansættelser, så håber kommunikationsdirektøren dog, at nogle af de nye medarbejdere vil blive i butikken.

Thisted og Morsø Kommune går også nye veje for at imødekomme manglen på social- og sundhedsassistenter. Det sker ved at tilbyde nye studerende løn under uddannelsen frem for de 6.300 kroner, der tikker ind på kontoen som SU (Statens Uddannelsesstøtte) hver måned.

- Jeg har familie og alt, hvad der følger med af økonomiske forpligtelser, så jeg ville ikke have valgt at begynde på uddannelsen på SU.

- Men nu kan vi som familie stadig bo og leve, selvom jeg gør noget andet og uddanner mig, forklarede 43-årige Jette H. til Ekstra Bladet i fredags.