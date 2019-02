Krus tilbagekaldes over hele landet

Aldi tilbagekalder et stort antal krus, der er solgt i sommeren 2018. De er uegnet som fødevarekontaktmateriale, lyder begrundelsen

Bambuskrus, der er solgt landet over i butikskæden Aldi, tilbagekaldes nu.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Heri fremgår det, at der ved analyse er konstateret risiko for afsmitning af formaldehyd, som er et stof i gruppen aldehyder. Bamuskrusene er blevet solgt som spotvare i Aldis 220 danske butikker i uge 30 sidste år - fra torsdag den 26. juli 2018.

Afsmitning af formaldehyd gør, at produktet er uegnet som fødevarekontaktmateriale.

Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt. Ellers skal man kassere produktet, lyder det videre i pressemeddelelsen.