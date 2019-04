Krybskytte dræbt af elefant: Så bliver han spist af løver

En krybskytte i Sydafrika overlevede ikke sit ulovlige besøg i Kruger National Park.

Venner og kollegaer til manden har fortalt offerets familie, at krybskytten blev dræbt af en elefant torsdag. De efterladte fortalte herefter medarbejdere i parken, at deres familiemedlem nok var i parken.

Det skriver BBC.

Et hold blev samlet til at lede efter manden, og selvom de i starten havde svært ved at finde spor efter ham, fandt de til sidst et menneskekranie og et par bukser i parken.

Konklusionen fra medarbejderne i parken var, at manden var blevet dræbt af en elefant og efterfølgende spist af en flok løver.

Lederen af parken gav sin kondolence til familien.

- At gå ind i Kruger National Park ulovligt og til fods er ikke klogt. Der er mange fare i parken, og det er denne her hændelse et bevis på.

Parken har et stort problem med krybskytter, og der er stadig stor efterspørgsel på horn fra næsehornet i asiatiske lande.