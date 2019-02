Krydsede Atlanten i robåd: Se HELE rejsen her

Fredag klokken 16 vil Mads Vangsø og Lasse Wulff Hansen besvare jeres spørgsmål, men stil dem allerede nu nederst i artiklen og oplev i mellemtiden hele rejsen over Atlanten her

ANTIGUA (Ekstra Bladet): Det begyndte som et kapløb, men endte i ren overlevelse for Mads Vangsø og Lasse Wulff Hansen, der til sidst bare ville i land og se deres familier igen.

Hjælp fra vejrguderne var der ikke meget af, og svage vinde betød, at danskerne måtte knokle meget mere end ventet i bestræbelserne på at krydse Atlanterhavet i deres robåd.

Efter 50 dage på åbent hav kunne de imidlertid onsdag krydse målstregen på Antigua, hvor gensynsglæden og tårerne, som billederne herunder fortæller, fik frit løb.

Efter syv ugers adskillelse: Se den rørende genforening

Mads' datter løber i armene på sin far, da han - en smule shaky efter af have siddet ned det meste af tiden de sidste syv uger - træder på land. Foto/redigering: Mikkel Cramon

Stort set hver dag har vi talt med dem og videreformidlet både stort og småt fra livet på den specialbyggede Rannoch R25. Om fisk, de har fanget, hvaler de har set, mad de har spist - og kastet op igen, knækkede årer, nye livserfaringer, og konsolideringen af et venskab for livet.

Nu kan de se målstregen: Vild modtagelse venter danskere

Men ét er helt sikkert - vi har ikke fået det hele med, og masser af spørgsmål trænger sig fortsat på. Brænder du også inde med et par stykker, kan du stille dem herunder, og senere fredag vil hovedpersonerne så forsøge at besvare dem, når vi mødes med dem her på Antigua.