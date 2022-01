Krydsede grænse: GPS-brøler blev dyr

Det var først, da skiltene stod på norsk, at det gik op for danske Morten, at han havde lavet en ærgerlig fejl

Det endte med at blive både en dyr og besværlig fejl, danske Morten Krøgholt begik, da han og sønnen skulle hjem fra en skiferie i Sverige.

Tidligt torsdag morgen vendte de snuden hjemad fra Sälen, men GPS'ens rute sendte dem en lille tur over den norske grænse midt i en snestorm.

- Vi kørte på de små veje oppe i fjeldene, og pludselig ser vi, at det er norsk skrift på skiltene. Så vi kigger på GPS'en, og jeg tænkte bare 'Åh nej, åh nej, åh nej. Det var ikke så smart, fortæller 62-årige Morten Krøgholt til det norske medie Dagbladet, der ligesom svenske SVT har beskrevet situationen.

Siden 28. december har det været et krav, at turister fra udlandet skal fremvise en negativ test, der er maksimalt 48 timer gammel, hvis de vil rejse ind i Sverige. Det er ikke nok at være vaccineret.

- Vi forsøgte først at køre tilbage, men så blev vi mødt af svensk politi ved grænsen, som bad os tage tilbage til Norge for at tage en PCR-test, siger han til Dagbladet.

De blev nervøse for, om de skulle indlogere sig på en hotel i Oslo, fordi ventetiden på PCR-svar kan være lang, og om de nåede hjem til København tidsnok til at fejre nytår.

Ifølge Morten Krøgholt blev de eskorteret tilbage til Norge af en politibil og siden henvist til et indkøbscenter i Halden, hvor de kunne købe hurtigtest til 1000 norske kroner, eller knap 750 danske kroner, stykket.

Ved indkøbscentret stod det klart, at de ikke var de eneste turister, der havde begået fejlen at bevæge sig et lille stykke over grænsen.

Ifølge den 62-årige dansker stod der nemlig mange andre danskere og tyskere, der var gået i samme fælde.

Et par timer, to negative test og 2000 norske kroner senere kunne far og søn køre tilbage til Sverige efter den lille detour.