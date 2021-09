Krydser Seinen i 70 meters højde

Nathan Paulin er en 27-årig fransk linedanser, og lørdag krydsede de 670 meter over Seinen i 70 meters højde.

Undervejs lavede han tricks og andre løjer. Han både satte sig på linen, hang fra den i begge hænder og lagde sig nej på den.

Det skriver Reuters.

Ruten strakte sig fra Eiffeltårnet til Chaillot teatret, og det var Paulin selv begejstret for.

- Det er virkelig smukt at starte fra Eiffeltårnet, sagde han

- Under min optræden mærkede jeg det slet ikke. Jeg var virkelig ikke bange for højden.

Nathan Paulin fortalte, at han havde trænet i fire år op til turen over Seinen. De fire år blev også brugt på at overkomme hans barndomsfrygt for højder.

Turen foregik på den årlige kulturarvsdag i Paris, hvor flere bygninger og monumenter åbnes op for befolkningen, selvom de normalt er lukket.

I 2019 gik franskmanden på line i Paris' forretningsdistrikt. Her gik han 510 meter i 150 meters højde.

Se billeder af Paulins tur over Seinen herunder...

Foto: Ritzau Scanpix

Foto: Ritzau Scanpix