Krydstogtgæster kommer hjem med særfly

Tidlig søndag eftermiddag letter et særfly fra Genova, Italien med strandede danske krydstogtgæster.

Det skriver DR,som har været i kontakt med Borgerservice.

Der er tale om i alt omkring 100 danskere på to krydstogtskibe i Norditalien - Costa Luminosa og Costa Pacifica - der har fået muligheden for at komme hjem.

Udenrigsministeriet har sendt en besked til danskerne ombord om, at de skal melde tilbage, hvis de ønsker at komme med flyet som letter tidligt søndag eftermiddag.

Hjemrejsen koster 2000 kroner per person, og pengene vil blive opkrævet efter hjemkomst.

