Krydstogtskib skal sejle for evigt

Sælg dit hus, pak dine ting, og tag afsted på et krydstogtskib i tre år.

Du er nok ikke alene, hvis du finder tanken en anelse klaustrofobisk, men det er der tilsyneladende et hav af mennesker, der ikke gør.

Life af Sea Cruises er navnet på det krydstogt, der sejler fra Istanbul 1. november, og hvor alle ombord har bundet sig til at sejle jorden rundt på hele tre år.

Men det stopper ikke efter tre år.

Der har været så mange om buddet, at Life at Sea Cruises nu vil indføre et slags rotations-princip, hvor folk kan hoppe på rundrejsen løbende, hvorfra deres tre års tur vil starte.

Evigheds-krydstogt

Idéen om at sejle rundt på et krydstogtskib for evigt er så god, at flere tusind mennesker løbende kommer til at binde sig til krydstogtet i tre år, og Life at Sea Cruises sejler derfor på ubestemt tid - måske for evigt?

Annonce:

Det er i hvert fald overbevisningen fra Kendra Holmes, der er administrerende direktør i Miray Cruises, der står bag krydstogtet, og hun er overbevist om, at folk løbende vil strømme til.

Hun fortæller til CNN, at idéen til et evigheds-krydstogt kom fra de mange mennesker, der gerne ville med i første omgang, men som ikke kunne at sælge huset, bilen og katten inden afgang 1. november.

For at gøre det attraktivt for folk at forlænge deres tur - skulle de drømme om 6, 9 eller 12 år til søs - vil krydstogtet konstant ændre sine rute, så man kan opleve nye steder i hver tre-års rotation.

1400 ad gangen

Selve skibet, MV Lara, har en kapacitet på 1400 mennesker, men Kendra Holmes lover, at det på intet tidspunkt vil være fuldt booket af hensyn til gæsterne.

Man forsøger derfor at holde kapaciteten på omkring 85 procent. Indtil videre er skibet halvt booket til afgangen 1. november og de første tre år frem.

Priserne starter på 38.513 dollars pr. person om året, hvilket svarer til omkring 265.000 danske kroner, og alt er inkluderet - herunder sygesikringen ombord.

Rejser du solo, er det dog noget dyrere, da der bliver lagt 85 procent af prisen oveni for at have et værelse for sig selv.