Krydstogtskib stødt på grund: 'Bekymrende'

206 passagerer og besætningsmedlemmer er i øjeblikket fanget ombord på et krydstogtskib, der er stødt på grund i Nordøstgrønland. Arktisk Kommando kalder situationen 'bekymrende'

Kender du noget til sagen, eller kender du nogen ombord på krydstogtskibet, så send os et tip på 1224@eb.dk.

206 passagerer og besætningsmedlemmer sidder nu på snart andet døgn fanget ombord på et krydstogtskib i Nordøstgrønland.

Krydstogtskibet Ocean Explorer sidder fortsat fast i Grønlands Nationalpark i Nordøstgrønland, efter det mandag eftermiddag grønlandsk tid stødte på grund i Alpefjord.

Det skriver Arktisk Kommando tirsdag eftermiddag på Facebook.

Brian Jensen, der er chef for operationer i Arktisk Kommando, siger, at situationen er 'bekymrende'.

- Der er langt til nærmeste hjælp, vores enheder er langt derfra, og vejret kan være meget ugunstigt, siger han ifølge opslaget.

Nærmeste skib er 2200 kilometer væk

Arktisk Kommando oplyser i Facebook-opslaget, at deres nærmeste enhed, inspektionsfartøjet Knud Rasmussen, er over 1200 sømil fra krydstogtskibet.

Det er mere end 2200 kilometer.

Det betyder, at Knud Rasmussen først vil være fremme ved det grundstødte skib fredag morgen lokal tid.

Arktisk Kommando oplyser dog, at de ikke ser 'akut fare for menneskeliv eller for miljøet'.

Operationschefen siger også, at Arktisk Kommando har været i kontakt med andre skibe i nærheden og bedt om assistance.

- Det vigtigste for os er, at alle kommer i sikkerhed, siger Brian Jensen.

