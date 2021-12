Krydstogtskibe ramt af corona

Flere krydstogtskibe rundt omkring i verden bliver afvist at lægge til i havne, fordi de har corona-smittede ombord

Flere tusinde mennesker har i denne uge været fanget på vandet i både Nord- og Sydamerika, efter mindst fire krydstogtskibe har haft corona-smittede ombord.

Det skriver CNN.

Krydstogtskibene har fået forbud mod at lade passagerer gå fra borde i flere havne på grund af de smittede ombord.

Problematikkerne er dog langt fra i nærheden af marts 2020, hvor hele industrien lukkede ned, og man i flere uger forsøgte at passagerer og mandskab hjem, da havnene lukkede sig for virus-ramte fartøjer.

Kom-ik'-bardo

I Mexico forbød myndighederne i denne uge, at passagererne fra Holland America Line Koningsdam kunne gå i land, da 21 fra skibets mandskab testede positiv for corona.

Oprindeligt ville myndighederne lade folk, der testede negativ, gå i land, men de ændrede mening, da flere fra mandskabet testede positiv, efter de blot havde ét tilfælde ugen forinden.

På de nederlandske øer Bonaire og Aruba blev skibet Carnival Freedom forvist fra havnene, da de også havde folk ombord, der var testet positiv. Krydstogtskibet fik dog lov til at stoppe i Curacao og har nu retning mod Miami.

Mindre åbne var myndighederne på Curacao dog, da de lukkede for Royal Caribbean Odyssey of the Seas, hvor 55 fuldt vaccinerede personer fra mandskabet var testet positiv, og skibet er på vej hjem mod Fort Lauderdale.

Også i Columbia stoppede man et krydstogtskib, the Seven Seas Mariner, fra at lægge til, da de havde syv personer ombord, der var testet positiv.

Opmærksomme på sikkerhed

For at undgå en situation, der minder om marts 2020, har industrien løbende opdateret deres retningslinjer for coronavirus.

Det betyder blandt andet, at der har været vaccinekrav til både mandskab og passagerer, samt en anbefaling fra selskaberne om, at passagerer får et booster-skud.

Overordnet kræver selskaberne også, at passagerer et testet negativ, inden afrejse - og deres personale testes løbende.

Skulle man teste positiv undervejs, er der oftest også krav om, at man isolerer sig.