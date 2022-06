Krypto-gigant sætter transaktioner på pause

Krypto-giganten Celcius Network har kedelige nyheder til deres kunder mandag.

For selskabet sætter nemlig en midlertidig stopper for alle transaktioner. Det skriver Celcius på deres blog ifølge norske Børsen:

'Grundet ekstreme markedsforhold annoncerer vi i dag, at Celcius sætter alle hævninger, vekslinger og overførsler mellem konti på pause.'

'Vi gør det for at stabilisere selskabets likviditet og drift, mens vi arbejder for at bevare og beskytte selskabets værdier.'

Nyheden kommer efter, at selskabet netop har meddelt, at ikke-godkendte investorer ikke længere kan overføre midler.

Hvornår, det vil være muligt at benytte Celcius igen til at lave transaktioner, er ikke meldt ud.

Laveste værdi i 18 måneder

At krypto-giganten sætter transaktioner på pause, er ikke den eneste kedelige nyhed.

For pausen er ifølge Reuters ført til, at markedsværdien på Bitcoin nu er faldet med seks procent, hvilket betyder, at valutaen er på sit laveste i 18 måneder.

Værdien af én Bitcoin er således under 25.000 dollars.

Bitcoin kan bruges som betaling, og alle transaktioner registreres på en offentligt tilgængelig database kaldet blockchain.