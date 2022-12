Kryptobaron lader sig udlevere til USA

Sam Bankman-Fried, den 30-årige stifter af den kollapsede kryptobørs FTX, har indvilget i at lade sig udlevere til USA, hvor han står anklaget for en række forbrydelser i forbindelse med sine selskaber.

Det siger to af hans advokater mandag til en række amerikanske medier, heriblandt The New York Times.

Vendt på en tallerken

Udmeldingen kommer, bare få timer efter at hans advokater havde bedt om at se amerikanernes anklageskrift mod ham, før de ville træffe en beslutning.

Men Bankman-Fried har øjensynligt vendt på en tallerken og accepteret, at han skal for retten i USA.

- Vi vil som hans juridiske hold nu forberede de nødvendige dokumenter for at sætte den retlige proces i gang, siger den ene af hans advokater, Jerome Roberts.

- Hr. Bankman-Fried ønsker at gøre det godt igen over for kunderne, og det er det, som ligger bag beslutningen.

Annonce:

Bemærkelsesværdigt kollaps

Sam Bankman-Fried grundlagde FTX i 2019 og gjorde det til en af de største børser for kryptovalutaer.

Men FTX gennemgik tidligere i år et bemærkelsesværdigt kollaps, og siden har rygterne svirret om, at Bankman-Fried tjente stort på børsens fald.

I starten gik en aftale med en anden kryptobørs, Binance, i vasken, hvilket fik investorer til at trække penge ud af platformen med lynets hast. I løbet af 72 timer trak investorer intet mindre end cirka 43 milliarder kroner ud af platformen.

Mistede 56,4 mia.

FTX's nye direktør, John Ray, fortalte i sidste uge medlemmer af USA's Kongres, at FTX mistede otte milliarder dollar - 56,4 milliarder kroner - af kundernes penge, og at firmaet fuldstændig koncentrerede 'magten i hænderne på groft uerfarne og usofistikerede individer'.

I en række interviews og offentlige optrædener har Bankman-Fried siden erkendt, at der er lavet 'risikovurderingsmæssige fejl'.

Men han har afvist, at der skulle være tale om svindel.