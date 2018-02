Kuldechok i Europa

En bidende kold vind fra Sibirien har ramt det meste af Europa, hvor kulden foreløbig har kostet mindst fire mennesker livet.

Hjemløse over hele kontinentet prøver at holde varmen i frostgraderne. Og det værste har ikke ramt Europa endnu, advarer meteorologerne.

De kolde vinde vil i hele næste uge få minusgraderne til at føles endnu koldere, end termometrene viser.

I Italien er der trafikkaos og en udskudt fodboldkamp på grund af kulden.

I Frankrig, hvor der er udsigt til minus ti grader i den kommende uge, er der stor bekymring for de mennesker, der lever på gaden.

I byen Valence i det sydøstlige Frankrig blev en hjemløs mand søndag fundet død. To dage inden var en anden mand fundet død af kulde i en hytte i udkanten af Paris.

Snevejr flere steder søndag: Op mod 15 centimeter

Frankrig har åbnet ekstra herberger for de hjemløse, og i byen Calais blev omkring 200 migranter lukket ind i varmen på et herberg.

Selv om den store lejr, der blev kaldt 'Junglen', blev revet ned for over et år siden, opholder hundredvis af migranter sig stadig i området. De håber at kunne komme videre derfra til Storbritannien.

- Jeg er heldig at være her i varmen. Udenfor er det helt umuligt at være på grund af kulden, siger den 20-årige afghaner Shafiq.

I de kommende tre dage ventes der at falde omkring ti centimeter sne i det nordlige England. Temperaturerne vil ifølge prognoserne føles som minus 15 grader.

I Tyskland har den isnende kulde også lagt sig over blandt andet den sydlige delstat Bayern, hvor kviksølvet har været helt nede på minus 22 grader.

Østpå har de også mærket det sibiriske frostvejr.

Fredag aften blev to mennesker fundet døde af kulde i Polen. I alt 46 mennesker er omkommet af kulde siden november i Polen.

I Rusland har meteorologerne advaret om minus 24 grader natten til mandag i Moskva-området. I centrale dele af området kan temperaturen falde til minus 35 grader.