Kulden fortsætter: Flere snebyger på vej

Vinterkulden er kommet for at blive, og især i det nordjyske skal man indstille sig på flere sne- og sludbyger i løbet af torsdagen

I morgentimerne samt i løbet af formiddagen vil der flere steder i landet være risiko for sneglatte og frysende våde veje. Det er meldingen på Twitter fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) tidligt torsdag morgen.

Danskerne er såmænd også vågnet op til en særdeles kold morgen, hvor temperaturerne lokalt kan komme helt ned på 10 graders frost. Og der ser ikke til at være en ende på det kolde vejr foreløbig.

Bidende kulde

Vagthavende meteorolog ved DMI Mette Wagner fortæller til Ekstra Bladet, at vinterkulden er kommet for at blive. Og der er skam også flere snebyger på vej.

- Dagen er mange steder startet med bidende kulde. Vi har da også haft udbredt nattefrost rundtom i landet i løbet af natten. Mange danskere vågner dog samtidig op til en virkelig smuk morgen med masser af solskin, siger Mette Wagner.

- I den sydligste del af landet vil det først være skyet med snebyger. Men også her vil det klare op fra vest i løbet af dagen, siger hun.

Til gengæld skal bornholmerne ifølge den vagthavende meteorolog væbne sig med tålmodighed. På Bornholm vil det nemlig først klare op i løbet af eftermidagen.

- På nuværende tidspunkt er der også snebyger på vej til Bornholm, siger Mette Wagner.

Mere sne til nordjyderne

Mette Wagner fortæller, at temperaturerne torsdag de fleste steder vil lægge sig omkring frysepunktet.

Hun opfordrer derfor danskerne til at være særlig opmærksomme i trafikken.

- Morgenens bilister skal især være opmærksomme på sneglatte veje.

- Det sneede mange steder i går, men en del af sneen nåede også at smelte. Det har derfor genereret store vandpytter, som formentlig har været svære at salte helt væk.

- Men jeg er sikker på, at Vejdirektoratet har gjort et stort stykke arbejde for at få saltet så meget så muligt, siger DMI's vagthavende meteorolog.

I aftentimerne vil det igen blive skyet flere steder i det jyske.

Nordjyderne skal derfor indstille sig på flere sne- og sludbyger fra nordvest.

Flere uheld i trafikken

Kaster man blikket på Vejdirektoratets seneste trafikale bulletiner, står det hurtigt klart, at risikoen for pletvis isglatte veje gør sig gældende i stort set hele Danmark.

Vejdirektoratet har også tidligt torsdag morgen kunnet berette om en håndfuld uheld i trafikken.