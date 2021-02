Kulden lokker sky natfugl frem i lyset

Normalt er den et sjældent syn i den danske natur, fordi den primært er aktiv og søger efter mad om natten.

Men den seneste tid har man flere steder i Danmark kunnet se skovsneppen ved højlys dag, fordi kulde og sne lokker den ellers sky natfugl frem.

Det skriver Dansk Ornitologisk Forening i en pressemeddelelse.

Normalt overvintrer skovsneppen i England eller Frankrig, men på grund af den lune start på vinteren i Danmark er fuglen i år blevet i landet.

Det giver dog bagslag nu, hvor frostgrader og sne har præget vejret i Danmark i en længere periode. For det er blevet sværere for skovsneppen at finde mad.

Skovsneppen er en vadefugl, der finder føde i fugtige engområder, skove og på marker. Med sit lange næb søger fuglen i jorden efter orme, insekter og snegle.

Den fremgangsmåde harmonerer dog dårligt med frostvejr og en frossen jordbund. Derfor søger fuglen blandt andet mod grøfter, vejrabatter og haver for at finde mad om dagen, hvor det er mindre koldt end om natten.

- Mange søger til kildevæld eller grøfter med lidt åbent vand, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening, i meddelelsen.

Normalt opholder skovsneppen sig i England eller Frankrig fra det sene efterår indtil marts, hvor fuglen flyver mod blandt andet Danmark igen.

Med sin brunstribede fjerdragt er skovsneppen blandt de bedst camouflerede natfugle i den danske natur, skriver Dansk Ornitologisk Forening.