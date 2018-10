Kult-kunst smadret: Nu taler køberen ud

Køberen, der så sit nyindkøbte kunstværk blive makuleret, står nu frem med sin beslutning, om at beholde det milliondyre stykke kult-kunst fra Banksy.

Værket hed originalt 'Girl With Ballon', men det ændrer nu navn til 'Love is in the Bin' med henvisning til, at det kunne se ud som om, at kunstværket er direkte på vej i skraldespanden.

Det oplyser auktionshuset Sotheby's, som solgte værket, i en pressemeddelelse.

Man ved endnu ikke meget om køberen.

Det er en europæisk kvinde, der igennem mange år har været kunde ved Sotheby's, hvor værket blev solgt for for svimlende 1en million pund, svarende til mere end 8,5 millioner kroner.

- Da det sidste hammerslag lød, og værket blev makuleret, blev jeg først chokeret, men så småt begyndte jeg at indse, at jeg vil ende med mit eget stykke kunsthistorie, siger den unavngivne kvinde i pressemeddelelsen.

Var planlagt

Efter den opsigtsvækkende hændelse, lagde Banksy selv et billede på Instagram med den lettere ironiske tekst 'going, going, gone'

- Det ser ud til, at vi lige blev Banksy-ed, sagde Alex Branczik, auktionshusets senior director and head of contemporary art i Europa, ifølge BBC og fortsatte:

- Skaderne er nu en integreret del af værket.

Han understregede desuden, at man ikke tidligere havde oplevet en lignende situation.

Mystisk kunstner

Banksy har igennem sit værk som kunstner, altid været omgivet af en del mystik.

Således er den Bristol-fødte kunstners identitet aldrig blevet afsløret.

I sin karriere er han særligt kendt for en række grafittiværker, opført på kendte bygninger i hele verden.

Billedet 'Girl With Ballon' blev oprindeligt opført på en væg i Great Eastern Street i London i 2006.

I 2017 blev værket valgt som Englands favorit-kunstværk i en afstemning, skriver BBC.

